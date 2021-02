Waarom hip dips volkomen normaal (en gezond) zijn

Gisteren betrapte ik mijzelf erop: hoe-train-ik-hip-dips-weg. De zoekterm na een paar schaamteloze ‘shape-foto’s’ in de spiegel. Gelukkig zegt het o zo wijze internet dat het volkomen normaal is (amen). En Instagram doet daar vrolijk aan mee. Op nog veel meer #hipdips foto’s!

Ok, de hip dip-trend is al eventjes geleden. Maar nu TikTok anno 2021 vooral ‘perfecte’ vrouwen laat zien

met enorme heupen en strakke zandloperfiguren -waar J.Lo. bij in het niet valt- is dit hét moment voor een kleine opfrisser. Hip dips don’t lie!

Vioolheup

Hip dips ook wel ‘heupdeuken’ zijn natuurlijke inhammen aan de zijkant van het lichaam tussen de hoge en lage heup. Ik herhaal: natuurlijk. Eigenlijk is dit simpelweg het gedeelte waarin je heup overgaat in je bovenbeen. Vanwege de inkepingen wordt dit ook wel een ‘vioolheup’ genoemd. Tot grote ergernis van sommige vrouwen, omdat het hun gedroomde zandloper figuur verstoort in dat ene te leuke en ultra-strakke jurkje (guilty).

Bouw en botstructuur

Voordat je nu naar de spiegel rent: niet elke vrouw heeft hip dips en niet bij elke vrouw zijn ze even zichtbaar. Dat heeft namelijk alles te maken met je bouw en je botstructuur. De vioolvorm heeft dus niks te maken ongezond, gezond, onder- of overgewicht, maar met de mate waarin jouw curves naar binnen zijn gericht.

Meer spier en minder vet

Al hoewel je met voeding en training er voor kan zorgen dat je heupdeuken minder zichtbaar worden – want meer spier en minder vet- kan je ze nooit helemaal weg trainen. En gelukkig maar: je bent namelijk helemaal goed zoals je bent. Mét of zonder hip dips.

