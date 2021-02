Wait, what? Waarom iedereen plots met sinaasappels doucht

Orange shower

Zoals veel bizarre internettrends werd ook het douchen met sinaasappels geboren op Reddit. Nu zijn veel trends bizar, maar de douche instappen met een sinaasappel in je hand doet ons toch wat bedenkelijk kijken. We krijgen er zelfs een soort fetish vibes van. Toch zou het geweldig moeten zijn, als we de lovende berichten mogen geloven. Wat het je oplevert? ‘De beste feel-good ervaring die je ooit zult krijgen’.

Schillen onder de douche

Nou, daar tekenen we voor. Ieder extra beetje positiviteit kunnen we in deze barre tijden binnenshuis wel gebruiken. Nu is alleen de sinaasappel mee de douche innemen niet genoeg, het gaat erom dat je de sinaasappels pélt onder de douche. En dan mag je de partjes gewoon opeten, terwijl je onder de warme douchestraal staat. Dát klinkt al iets minder angstaanjagend.

Citrus aroma

De bijzondere sensatie die je zou ervaren heeft te maken met de geuren die vrijkomen door het pellen van de sinaasappel. Dit ruikt normaalgesproken al vrij sterk, maar de stoom van de warme douche zou het hemels maken. ‘De kleine, afgesloten ruimte, vermengd met de stoom, vermengd de concentratie van heerlijk naar citrus ruikende moleculen’, aldus Johan Lundström van het Monell Chemical Senses Center in Philadelphia.

Toch maar eens proberen, dus? We hebben immers niets beters te doen in de avond.