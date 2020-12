Hoewel de feestdagen er (zeer waarschijnlijk) anders uit gaan zien dan normaal, moeten we er toch wat van maken. In de kerstsfeer komen is daarom niet alleen gezellig, maar ook nog eens hartstikke goed voor je. Dus zet Mariah Carey maar op vol volume aan!

Ben je meer een Grinch dan een Kerstengel? Dan mis je toch heel wat voordelen. Klinisch psycholoog Caroline Fleck verklaart aan Bustle: ‘Jezelf dwingen om deel te nemen aan activiteiten die je anders misschien zou vermijden, is een goede strategie om het niet alleen vol te houden, maar uiteindelijk ook op te bloeien.’

Kerstsfeer goed

De kerstdagen gaan er dit jaar natuurlijk wel wat anders uitzien dan we gewend zijn. Niet met de hele fam(ilie) rond de tafel, maar elkaar zien via Zoom: het kan best voor een eenzaam gevoel zorgen. Het voelt daarom misschien overbodig om je hele huis feestlijk te versieren, maar dan loop je ook de positieve psychologische gevolgen van in de kerstsfeer komen mis.

Geheime ingrediënt

Doen alsof je vol verwondering naar de twinkelende lichtjes kijkt, kan echt voor een mentale transformatie zorgen. Fleck legt uit dat het zelfs het geheime ingrediënt is voor de behandeling van breed scala aan psychische stoornissen. De fake it ‘til you make it-methode wordt ingezet als exposure en responspreventie bij angst, gedragsactivering bij depressie en langdurige blootstelling bij posttraumatische stressstoornis (PTSD).

All I Want For Christmas

Je denkt misschien, ja, maar wat doet het aansteken van kaarsen, het bakken van koekjes en Mariah Carey door de speakers nu voor m’n (mentale) gezondheid? Nou, hoewel deze taakjes misschien oppervlakkig aanvoelen, kunnen ze emotioneel wel voor heel wat veranderingen zorgen. Op deze manier worden je hersenen namelijk verleid om de feel-good hormonen vrij te geven. En de reden is simpel volgens Fleck: je manipuleert je lichaam om een bepaald resultaat te bereiken.

Vaarwel Grinch

Maar, semi-agressief kerstliedjes zingen terwijl je iedereen om je heen veroordeelt, is nu ook weer niet de bedoeling. Door je juist wel voorzichtig onder te laten dompelen in het feestgedruis (thuis dan hè), zul je niet alleen mentaal het positieve effect merken, maar je ook betrokken voelen bij iets waarvan je niet wist dat je het nodig had. Al hang je maar wat lampjes op, je hersenen zullen je toch verleid worden om nét dat extra beetje dopamine geven.

Bron: Bustle | Beeld: Unsplash