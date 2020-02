Fitgoeroe Fajah Lourens zweert bij de stand van de maan, de zusjes Van Lexmond brachten zelfs een maankalender op de markt en astrologieaccounts op Instagram tellen duizenden volgers. Astrologie is booming, ook bij hoogopgeleiden. Waar komt deze nieuwe interesse in astrologie vandaan?

Beetje houvast

Vergéét Astro TV en de ultrakorte daghoroscoopjes in dagblaadje Metro, astrologie is al lang niet suffig en sneu meer. Het is hip en het biedt houvast, juist nu het ons ontbreekt aan iedere vorm van beperkingen. Dat legt Obe Alkema (dichter, kunstenaar en criticus voor NRC) uit in het NRC. ‘Vandaag de dag ligt de wereld aan je voeten. We zijn opgevoed met het idee dat we alles kunnen worden wat we willen, qua beroep, carrière of levensstijl. Daardoor voelt het leven soms ook heel richtingloos. Want hoe maak je in godsnaam een keuze als alles kan? Astrologie biedt dan een houvast, op een lifestyle-achtige manier.’

It’s written in the stars

En dat astrologie nu meer een lifestyle dingetje is geworden, blijkt ook uit het feit dat we in datingapps als Bumble kunnen filteren op sterrenbeelden. Immers, wie gelooft in astrologie gelooft in het idee dat je levenspad en karakter samenhangen met de stand van de sterren en planeten tijdens je geboorte. En gelooft dus ook in het feit dat het ene sterrenbeeld beter bij je eigen sterrenbeeld past dan het andere.

Het ligt niet aan jou

Dat brengt ons bij de tweede reden: astrologie helpt ons het onverklaarbare verklaarbare te maken. Het geeft ons een beetje berusting. Want stel nou dat je alles hebt van je wil, en toch loopt het deze week niet zo lekker. Dan kun je op de maankalender van de zusjes van Lexmond zien dat het simpelweg door de stand van de planeten komt. It’s not you, it’s the moon. Dit helpt je om te gaan met de mindere gunstige kanten van het leven. Hoezo wil het toch steeds niet werken tussen jou en je ex, terwijl jullie wel allebei zo graag willen? It’s not you, it’s not him, it’s your signs.’ Aha!

Orde scheppen

En dat stukje besef, dat extra inzicht, omarmen we graag. Omdat we leven in een hyper-individualistisch tijdperk, kunnen we soms het idee hebben dat we er alleen voor staan. Godsdienstpsycholoog Joke van Saane legt uit in het NRC: ‘Aan de ene kant hebben ze (jonge mensen, red.) het idee dat ze wereldburger zijn, in contact staan met mensen van over de hele wereld. Tegelijk is die zogenaamd overzichtelijke wereld enorm onvoorspelbaar. Er is zoveel chaos, onzekerheid en dreiging. Wat kan ik nu weer op mijn pad krijgen? Deze mensen willen orde in de chaos scheppen en gebruiken daarvoor astrologie. Als je gelooft dat je leven voorspeld wordt door de stand van de sterren, heb je ook een excuus als iets misloopt. Dan ben je niet uitsluitend zelf de oorzaak, maar kun je verwijzen naar ‘het lot’.’

Verzuiling

Daar komt ook bij dat in de generatie van onze ouders en grootouders het leven veel meer afgebakend was, mede door de verzuiling. ‘Tot de ontzuiling wisten mensen grofweg hoe hun leven eruit ging zien’, zegt Van Saane. ‘Je wist: dit is goed en dit is fout. Voor deze generatie is dat collectieve verhaal compleet weggevallen. We leven in een hyper-individualistisch tijdperk, en astrologie past daar perfect in. Het is compleet toegesneden op jouw leven.’

Ook Alkema ziet in astrologie iets dat helpt bij eenzaamheid: ‘Je horoscoop bestuderen voelt soms net alsof je praat met een goede vriend, die je nieuwe inzichten geeft waardoor je anders naar het leven kunt gaan kijken. Ik zie astrologie als een soort therapie. Je reflecteert op je leven en je karakter. De afgelopen jaren heb ik mezelf mede daarom behoorlijk goed leren kennen.’

En dat brengt ons weer bij dat hyper-individualistische tijdperk. ‘Deze generatie is opgegroeid in tijden van overvloed, waardoor er veel tijd overbleef om in de spiegel te kijken. Constant met jezelf bezig zijn wordt als iets positiefs gezien,’ legt Van Saane uit. Met dank aan astrologie kunnen we dus nóg meer met onszelf bezig zijn. Joepie.

