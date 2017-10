Waarom je crèmespoeling vóór shampoo zou moeten gebruiken

Als we onze lokken een wasbeurt geven, maken we ze eerst schoon met shampoo, om ze vervolgens te verzorgen met crèmespoeling. Toch? Blijkbaar is dit niet de juiste volgorde. Althans, als we hair stylist Nina Dimachki mogen geloven.

Dimachki is naast hair stylist ook artistic director bij Kérastase en is van mening dat je beter eerst crèmespoeling in je haar kunt smeren, voordat je het wast met shampoo. ‘Door je haar eerst te voeden met conditioner en het daarna te wassen, zorg je ervoor dat je haar niet zwaarder wordt,’ vertelt ze. Omdat je de vettige crèmespoeling er naderhand weer uitwast met shampoo, zal je haar er ook minder snel vet uit gaan zien.

Maar dat zijn niet de enige voordelen. ‘De crèmespoeling geeft een soort primer aan je haar, waardoor je je shampoo vervolgens makkelijker en gelijkmatig kunt verdelen. Ook zorgt het ervoor dat je geföhnde coupe beter blijft zitten,’ aldus Nina.

Ga jij het proberen?

Bron Refinery29 | Beeld Shutterstock