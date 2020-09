We schreven eerder al dat het helemaal niet gek is om in de zomer al uit te kijken naar de vallende blaadjes. Maar waarom verlangen we in deze gekke tijden nu nóg meer naar de herfst dan normaal?

Ja, normaal ben je er ook al helemaal klaar voor – pompoenen, kaarsjes en gure temperaturen kom maar door -, maar nu lijkt de nood aan de herfst groter dan ooit. Volgens psycholoog en hoogleraar Amy Jane Griffiths komt dat doordat we nu allemaal meer verlangen naar de troost en veiligheid die voortkomt uit tradities en voorspelbaarheid. ‘Die associeer je met vreugdevolle ervaringen met vrienden en familie en geven iets om naar uit te kijken.’

Herfst verlangen

Juist dus die kleine, normale momentjes voelen vertrouwd en geven je een geborgen gevoel. Maar dat is niet de enige reden. Want die dalende temperatuur? Daar reageren wij als mensen vaak positief op, zo wees onderzoek uit 2012 al uit. Wanneer het buiten namelijk guur en grauw is, heb je binnen meer behoefte aan ‘psychologische warmte’. Daarom zet je misschien ook nu al graag The Holiday op, want als er één film knus is, is het deze klassieker wel. Je zoekt naar een manier om dichter bij anderen te komen en zeker in deze tijd doe je dat dus vooral onder een dekentje op de bank.

Afkeer of verlangen

Zie je juist elk jaar op tegen de donkere dagen? Je bent heus niet de enige. Wanneer je namelijk niet zo’n goede herinneringen hebt aan dit seizoen, is het niet vreemd dat je niet uitkijkt naar de herfst. Maar het hangt ook een beetje af van je eigen gedachtegang: hoe meer je blijft herhalen dat je nu eenmaal niet echt lekker gaat op deze periode, hoe meer dat waarschijnlijk ook zo zal zijn.

Maandag, dinsdag… zondag

Je bent eigenlijk gedurende de week al een beetje kwijt welke dag het is, laat staan soms in welke maand we nu zitten. Zeker als je thuis aan de slag bent, begint elke werkdag op elkaar te lijken. Wanneer de zomer overgaat in de herfst, zie je juist wél duidelijk een verandering. De blaadjes worden oranje of rood, de temperatuur kouder en ga zo nog maar even door. Helemaal niet gek dus, dat je hier behoefte aan hebt.

Bron: Libelle | Beeld: iStock