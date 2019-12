Eindejaarsto-do lijstjes en lijstjes met goede voornemens, we zijn er maar druk mee. Wat je ook kunt doen? Een vision board maken.

December vorig jaar. Ik was moe, opgebrand en overwerkt. 2018 was een druk jaar geweest en ik snakte heimelijk naar rust, zeeën van tijd en van die kerst kneuterigheid. Uit pure wanhoop roosterde ik mezelf een dag vrij van alle verantwoordelijkheden, stuurde ik mijn vriend de deur uit en besloot ik: het was tijd voor mezelf. Maar wat doen mensen die tijd voor zichzelf hebben? Ik had geen idee. Ik voelde nog steeds de drang om ook op deze luierdag iets nuttigs te doen, maar wat zou dat dan zijn? Toen viel mijn oog op de stapel tijdschriften in de hoek. Oh ja, mensen die hun leven onder controle hebben en over hun balans waken, díe mensen maken vision boards. Pling! Ik ging een vision board maken.

En dus liep ik naar boven om een groot kartonnen vel te pakken (die had ik toevallig nog liggen, don’t ask why), plunderde ik de keukenlade voor plakbandrolletjes en nam ik de grote keukenschaar mee naar tafel. Zonder enige voorbereiding – ik had dit nog nooit gedaan en aangezien het een telefoonloze dag was mocht ik ‘vision board’ niet googelen – begon ik. Bladzijdes bladeren, vlug koppen en intro’s scannen, scheuren, vouwen, knippen, al snel lag onze mooie houten tafel vol met knipsels, losse letters, scheursels en andere fratsels. Oké, en nu? Nou ja, nu plakken, zo moeilijk kon het niet zijn. Meer dan twintig stukjes plakband hingen aan de rand van de tafel, klaar om opgeplakt te worden.

Metafoor

Hoe meer ik wilde op plakken, hoe meer ik moest puzzelen. Wat moest waar, welk plaatje vond ik bij nader inzien toch niet zo boeiend, wat moest er absoluut op? Het resultaat mocht er zijn: een oranje kartonnen vel, met allemaal kleurige plaatjes. Van chique pumps tot aan een boshuisje, het was een ratjetoe van ik-weet-niet-wat. Trots keek ik naar mijn knutselwerk. Ik nam het mee naar boven en hing het boven mijn bureau. Die muur was toch kaal. Daar hing het mooi te wezen en af en toe, als ik zat te werken aan mijn bureau ving ik er een glimp van op. Maar veel aandacht besteedde ik er niet aan.

Totdat ik laatst de strijkplank uitklapte in de werkkamer en de was ging opvouwen. Opeens keek ik naar mijn vision board en dacht: ‘Verrek, bijna alles wat daar staat heb ik dit jaar bereikt. Ha, wat grappig.’ Blij verrast bleef ik een tijdje turen naar de mooie schoenen, het serene boshuisje en de woorden die ik had opgeplakt. Ik was beter voor mezelf gaan zorgen, had mezelf vaker getrakteerd op iets leuks (metafoor: de schoenen) en was minder gaan hollen, meer gaan stilstaan (metafoor: het boshuisje). Is dit de magie van een vision board?

Wat doet een vision board?

Zonder dat ik me er heel erg bewust van was, had ik mijn visie, dromen en wensen gevisualiseerd. Plaatjes die mijn aandacht trokken, had ik uitgeknipt. Quotes en woorden die pasten bij mijn ideeën en ambitie, had ik uitgescheurd. Zo ontstond een mooie verzameling van dingen die mij blij maakten. Een zorgvuldig gekozen selectie. Oftewel: een invulling van het lege blad, dat gelijk stond aan het komende jaar.

Waarom zou je een vision board maken?

Doordat ik zo druk bezig was met bladeren, scannen, filteren, knippen en plakken werd ik gedongen om mijn dromen en doelen te visualiseren. Nu schrijf ik ook altijd mijn voornemens op, maar ik kan nu zeggen dat die lijstjes niet hetzelfde effect hebben gehad. Die lijstjes verdwijnen in notitieboekjes, ver weg in bureaulades. Nu had dit bord een jaar lang boven mijn bureau gehangen en had ik er iedere dag wel een glimp van opgevangen. Blijkbaar werkt het om je einddoel voor je te kunnen zien.

Hoe maak je een vision board?

Nou, gewoon, door te doen. Ik zou je nu kunnen doorverwijzen naar Pinterest voor voorbeelden, of tips geven als ‘begin met een mindmap‘. Maar het belangrijkste is dat je gewoon gaat bladeren, knippen en plakken. Je bord hoeft heus geen schoonheidsprijs te winnen. Bovendien zul je zien: het bord geeft je vanzelf richting.

Kijk maar

Is je vision board af? Hang ‘m dan ergens op waar je vaak langs komt. In de gang, in de keuken, in de slaapkamer. Onderschat niet de kracht van de onbewuste aanwezigheid van je bord. Mijn bord beschouw ik nu als een schild dat only positive vibes uitstraalt, terwijl ik afgelopen jaar heus niet om de drie maanden voor mijn bord heb gestaan.

Tips:

Bepaal een tijdsbestek: hoe wil je dat je leven er over één jaar uitziet?

Denk niet te lang na over de afbeeldingen die je uitknipt of uitzoekt.

Hang het bord op een plek in huis waar je vaak langskomt.

