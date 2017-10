Waarom je je telefoon vaker buiten handbereik moet leggen

Kun jij nog zonder je telefoon? Waarschijnlijk ga je de deur niet uit zonder en ligt-ie altijd binnen handbereik. Gewoon, voor het geval dat iemand je nodig heeft. Stel je nou eens voor dat er iets heel ergs gebeurt?

Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in, maar je kunt het ook overdrijven. Word je zenuwachtig als-ie niet naast je ligt en kun je ‘m niet even wegleggen wanneer er een belangrijke deadline op je planning staat? Begin dan toch maar met proberen, want onderzoekers beweren dat je productiviteit, concentratie én intelligentie eronder zouden lijden.

Telefoon UIT

Een team van de University of Texas deed onderzoek onder 520 smartphonegebruikers die hun telefoon op stil moesten zetten. Het eerste deel van de groep mocht hun telefoon in hun zak laten zitten, het andere deel legde hun telefoon in een andere kamer.

Wat bleek? Alleen je geluid uitzetten zou niet werken; je zou hem volledig uit je gezichtsveld (of uit je broekzak) moeten verwijderen. “Hoe zichtbaarder je telefoon, hoe meer je cognitieve eigenschappen afnemen”, stelt onderzoeker Adrian Ward van de University of Texas. “Onbewust denk je continu aan je telefoon, waardoor je je niet volledig op andere dingen kunt focussen. En dat vraagt veel van je cognitieve kracht.” Ook je concentratie zou eronder lijden wanneer je telefoon binnen handbereik ligt.

Slechtst gescoord

Nog 275 smartphonegebruikers werden ingeschakeld voor hetzelfde experiment, maar zij moesten van tevoren aangeven of ze vonden dat ze telefoonverslaafd waren. En ja, degenen die zelf al aangaven niet zonder te kunnen, scoorden het slechtst op de test…

Bron Grazia | Beeld iStock