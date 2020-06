Waarom je meer zin in seks kunt hebben tijdens je ongesteldheid

Hoewel sommigen er niet aan moeten denken om over rode zeeën te varen, kun je juist ook meer zin in seks krijgen tijdens je ongesteldheid. En het is eigenlijk alleen maar heel goed om van bil te gaan als je menstrueert.

Maar hoe kan het nu dat je extra opgewonden bent? Gynaecoloog Adeeti Gypta legt aan HLN uit dat het alles te maken heeft met de hormonale veranderingen waarmee de menstuatiecyclus gepaard gaat. ‘Zo doen er zich voortdurend stijgingen en dalingen voor in je oestrogeen-, progesteron- en testosteronniveau. En die hormonen spelen een belangrijke rol in je verlangen naar seks.’

Uit een onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Hormones and Behaviours komt dan ook naar voren dat het vooral de veranderende niveaus van oestrogeen en progesteron zijn die van grote invloed zijn op je behoefte aan seks. ‘Dat komt doordat oestrogeen het libido en verlangen verhoogt, terwijl progesteron het libido onderdrukt.’ Voor je ongesteldheid krijg je pieken in deze hormonen. ‘Net voordat je het werkelijk wordt, dalen ze weer en zodra je menstrueert begint de oestrogeen weer langzaamaan te stijgen. Dat moment in je cyclus zorgt er bij veel vrouwen voor dat ze meer zin hebben in seks dan anders.’

Cognitief neurowetenschapper en sekstherapeut Nan Wise vult nog aan: ‘Tijdens en vlak na de menstruatie is progesteron, het hormoon dat je libido onderdrukt, het laagst, terwijl je oestrogeen, wat je sekslust opwekt, toeneemt.’ Seks tijdens je ongesteldheid ‘vies’? Totaal niet. Het is juist ook voor veel mensen die menstrueren een manier om klachten te verminderen. Wise vervolgt: ‘Seks en een orgasme kunnen stress en menstruele pijn verlichten, twee dingen die je onbewust verlangt in die tijd van de maand.’ Het verschilt wel van persoon tot persoon of je nu juist wel óf niet meer zin hebt om van bil te gaan. ‘Sommige vrouwen houden er net niet van om te vrijen als ze last hebben van buikkrampen en bloedverlies, terwijl het bij anderen juist zorgt voor een soort ontlading.’

Daarnaast is menstruatiebloed ook een soort natuurlijk glijmiddel, waardoor het een stuk makkelijker kan zijn om te vrijen. Zeker als je last hebt van droogheid, is dit misschien voor jou juist het moment om even wat sexy time in te plannen. Leg wat donkere handdoeken op bed en gaan met die banaan. Als jullie je er alle twee prettig bij voelen tenminste.

