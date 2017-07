Waarom je (meestal) precies op het juiste moment wakker wordt in het OV

Been there done that. Na een lange reis zit je eindelijk in de trein terug naar huis en voor je het weet beland je in dromenland. Je slaapt ontzettend diep, maar toch word je nét voor het eindstation wakker. Dit lijkt vaak gewoon toeval te zijn, maar niets is minder waar.

Dagelijkse routines

Onderzoek van Science of Us meldt dat er twee verklaringen zijn dit bizarre feit. De eerste reden is dat je lichaam heel snel routines en handelingen onthoudt die je dagelijks doet. Hier vallen dus ook je vaste treinreisjes onder. Hierdoor word je automatisch wakker wanneer je bijna uit moet stappen. Geen toeval, dus!

Omroepbericht

Een andere verklaring die naar voren kwam is eigenlijk vrij logisch. Het onderzoek geeft als tweede reden namelijk dat je simpelweg tóch wakker kunt worden van het omroepbericht. Ondanks dat je diep in slaap bent, heb je onbewust de aankondiging van jouw eindstation gehoord en ben je wakker geschrokken.

Slaaptekort

Wanneer je echter een pechvogel bent en wél pas wakker wordt wanneer je al lang en breed voorbij jouw station bent, zou het zomaar kunnen zijn dat je kampt met slapeloosheid. Onze tip? Investeer in een goede nachtrust, zodat je niet telkens bij hoeft te slapen in de trein.

Beeld iStock