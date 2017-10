Waarom je met sokken aan zou moeten slapen

Of je vindt het heerlijk, óf je moet er niet aan denken om met sokken aan te slapen. Maar als je moeilijk in slaap komt, is het juist een heel goed idee om je sokken aan te hebben tijdens het slapen.

Uit onderzoek van de National Sleep Foundation blijkt dat wanneer je je sokken aanhebt als je naar bed gaat, je sneller in slaap valt.

Seintje

Volgens de onderzoekers wordt er een signaal naar je hersenen gestuurd dat het tijd is om te gaan slapen, wanneer je sokken draagt in bed. Doordat je voeten warmer worden, verwijden je bloedvaten en daardoor kan de hitte door het lichaam verdeeld worden. Zo kom je sneller in dromenland terecht. Daarnaast is het ook zo dat wanneer je het koud hebt, je automatisch ook alerter en minder slaperig bent.

Niet elk paar sokken zou overigens geschikt zijn om mee naar bed te gaan. Natuurlijke, zachte stoffen zoals merinowol of kasjmier zijn aan te raden. Sokken die te strak zitten, zouden niet goed zijn voor de bloedcirculatie.

Bron SheFinds | Beeld Shutterstock