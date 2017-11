Waarom je na een bakkie koffie altijd naar het toilet moet

Er zijn maar weinig dingen lekkerder dan de ochtend beginnen met een bakkie koffie. Maar wie dat doet weet ook welk gevolg dat heeft: grote kans dat je na het drinken van je koffie een bezoekje aan het toilet brengt… Hoe komt dat eigenlijk? De Volkskrant geeft antwoord.

Koffie heeft op z’n zachtst gezegd een laxerend effect. Vaak heb je na een bakkie al aandrang voor een grote boodschap, toch? Dat blijkt te komen door een bepaald hormoon dat in het zwarte goedje zit.

Er wordt weleens gezegd dat koffie ervoor zorgt dat het hormoon gastrine wordt aangemaakt, dat de de dikke darm stimuleert. In een video van de American Chemical Society wordt de schuld aan maagzuur gegeven. Dat zou door koffie worden aangemaakt en er op die manier voor zorgen dat de inhoud van de maag sneller via de darmen naar buiten wordt gesluisd. Maar niets blijkt minder waar, volgens maag-darm-leverarts Paul Boekema. Volgens hem komt de laxerende werking door het hormoon cholecystokinine, dat vrijkomt door koffie en ervoor zorgt dat de galblaas wordt samengetrokken, zo vertelt hij in De Volkskrant. Er is echter geen hard bewijs voor.

Moet jij ook altijd naar het toilet nadat je een bakkie hebt gedronken?

Bron HLN.be | Beeld iStock