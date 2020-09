Waarom je niet kunt stoppen met kijken naar opruimvideo’s

Of je nu al heel je kast ge-Marie Kondo’t hebt, of fan bent van de Netflix-serie Get Organized With The Home Edit, opruimvideo’s blijven heerlijk om naar te kijken. Je raakt helemaal geïnspireerd om ook jouw leven op orde te krijgen. Maar waarom zijn we nu zo’n fan?

Nee, het is niet omdat je diep van binnen een schoonmaakfreak bent, aldus experts. Het zou namelijk een teken kunnen zijn dat je overweldigd bent in andere vlakken van je leven.

Opruimvideo’s

Was het eerst nog alleen op Youtube, nu veroveren deze video’s ook Netflix én zelfs TikTok. Ja Clean Tok is een heus ding, met hashtags als #cleanwithme, #cleaningtok en #organizeit weten deze korte filmpjes miljoenen views te verzamelen. De combinatie van zachte geluiden, herhalende beweging en dé meest waanzinnige transformaties van vies naar schoon, levert een hoop psychologisch genot op. Ook cruciaal hierbij is: iedereen zou dit resultaat zelf kunnen behalen.

Stress

Voor mensen die gestrest zijn of zelfs met een depressie moeten dealen, zijn dit soort video’s dit vooral aantrekkelijk, zegt therapeut Caroline Given. ‘Het is ambitieus om te zien dat iemand eindelijk zijn to-go bekers-kerkhof weggooit en stapels kleren opbergt, omdat we visuele toegang krijgen tot een innerlijke healing die begint plaats te vinden, wat inspirerend is’, zegt Given. Op TikTok gaan dan ook veel video’s met het bijschrift ‘mijn depressiekamer opruimen’ viral, niet alleen omdat kijkers blij zijn voor de positieve verandering voor de maker, maar omdat deze clean-out motiverend kan zijn.

Therapeutische techniek

Ze vervolgt: ‘Op een basisniveau is schoonmaken gedragsactivering, een therapeutische techniek die goed is gedocumenteerd om symptomen van depressie te verbeteren.’ Waarom wil je dan juist na het zien van deze filmpjes over een andere boeg wil gooien? Nou, omdat deze taken meetbaar en specifiek zijn. En laat dat nu juist weer vertrouwen opbouwen plus een gevoel van optimisme creëren.

Controle

Daarnaast geeft het een gevoel van controle, juist in roerige tijden als vandaag de dag. In het begin van de pandemie werd schoonmaken en organiseren nog belangrijker voor mensen, voegt Ronda Kaysen, de co-auteur van The New York Times Right at Home: How to Buy, Decorate, Organize and Maintain Your Space, dan ook toe. ‘Thuis was de enige veilige plek en de buitenwereld was letterlijk onaantastbaar – de drang om op te ruimen is zo bevredigend.’

Verzamelwoede

Ook heeft het te maken met het feit dat we jagers en verzamelaars, gevoed door het kapitalisme zijn, verklaart Kaysen. ‘Op dit moment, als gevolg van de pandemie, nestelen we ons. We zitten vast in een eindeloze cyclus van te veel hebben, er doorheen gaan en het dan weggeven, en die cyclus geeft voldoening.’ Toch zijn de effecten van het kijken naar opruimvideo’s en het schoonmaken van je huis niet blijvend. ‘Consumeren gaat over het in de steek laten – het voelt goed om nieuwe dingen te krijgen, maar dan krijg je het gevoel dat je de controle verliest omdat je ze niet kunt neerzetten, dus je herwint die controle door op te ruimen en te organiseren – en zo gaat het maar door.’

Bron: Bustle | Beeld: Unsplash