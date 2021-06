Waarom je vandaag nog (ja echt!) nog moet beginnen met boksen

Hot girl summer is in aantocht. Kort gezegd: gelukkig zijn met jezelf en doen waar je zin in hebt. Ook wel een beetje het ‘single and ready to mingle’ – motto. En dat begint bij lekker in je vel zitten. Kleine omweg, maar nu komt ie: boksen kan je daarbij helpen! Ik zeg op naar Rico of Badr 2.0.

Geen zin om na een halve kilometer hardlopen al met de tong op je hielen te rennen (me) en word je al helemaal niet happy van het krachthok in de sportschool, we got you! Boksen is namelijk cardio- en krachttraining in een. Aantrekken dus die (stink)handschoenen!

Onder- en bovenlichaam trainen

Boksen is een full-body workout tijdens een partijtje stoten train je zowel je onder- als bovenlichaam. We lopen even het lichaam langs. Zodra je een stoot uitdeelt, gebruik je je schouders, triceps en biceps en je onderrug, dit heeft alles te maken met kracht verdelen, opvangen en roteren. Je buikspieren krijgen ook klappen te verduren (letterlijk of figuurlijk), kom maar door met die buikspieren!

Heb je al eens gebokst? Dan kan je je vast nog wel herinneren dat die heupen ook erin gegooid morgen (swing it baby). Ok, het is geen kickboksen maar je benen kunnen zeker niet achterover leunen. Een groot onderdeel van boksen, is namelijk het voetenwerk. Wat dacht je van al dat hupsen, bukken, ontwijken daar gebruik je toch echt je benen en kuiten voor.

Super fit

Boksen is een vorm van HIIT-training (High Intensity Interval Training). Dit betekent dat je korte explosieve periodes afwisselt met rustmomenten. Hierdoor vliegt je uithoudingsvermogen dus omhoog. Ja ok, ook een beetje door het rondje buikspieren, push-ups, planken en de squats aan het einde van de meeste lessen. Leuke bijkomstigheden: boksen is een top calorieën-burner. Volgens Fit.nl kan je met een uurtje boksen (sparren) gemiddeld zo’n 684 calorieën verbranden.

Zelfvertrouwen en zelfverdediging

De eerste keer een écht boksschool binnen stappen, kan best een beetje confronterend zijn. Maar al snel zul je merken dat uit je comfortzone stappen, meer zelfvertrouwen geeft. En dat je je van binnen en van buiten een sterke vrouw voelt. Ook niet onbelangrijk: je hebt straks alle kneepjes van het vak geleerd om jezelf te beschermen als je wordt aangevallen. Of om die engerd in de kroeg af te schrikken, handig!

