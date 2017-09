Waarom je vingertoppen rimpelig worden als je in bad zit

Oh my, wat kunnen we toch genieten van een warm, lang bad. Het enige nadeel is dat na afloop je vingertoppen meer op rozijntjes lijken dan op je vingers. Waarom is dat eigenlijk zo?

Blijkbaar gaat je lichaam in een water-overleef-modus wanneer je lang in bad zit of in een zwembad bent. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Newcastle.

Functioneel

Uit het onderzoek blijkt dat rimpelige vingertoppen wel degelijk een functie hebben: je hebt namelijk meer grip op gladde en natte voorwerpen. Tijdens het onderzoek werd een aantal mensen verdeeld in twee groepen: mensen mét en zonder gerimpelde vingertoppen. Daaruit bleek dat mensen met rimpelige vingers veel beter dingen met een glad oppervlak konden optillen en vasthouden, dan mensen wiens vingertoppen gewoon glad waren.

Mooi vinden we het altijd niet, maar handig is het dus wél. Bekijk ook bovenstaande video.

Bron Happy in Shape | Beeld iStock