Waarom je de laatste dagen van je menstruatie geen tampons moet gebruiken

Als het gaat om menstruaties, zijn er twee soorten vrouwen: het type dat zweert bij maandverband en de vrouwen die niets anders gebruiken dan tampons. Toch zou deze tweede groep eens moeten overwegen om niet enkel en alleen tampons te gebruiken, zeker niet tegen het einde van de ongesteldheid.

Iedere vrouw die tampons gebruikt, heeft weleens gemerkt dat het inbrengen van tampons lastiger wordt tijdens de laatste dagen van de menstruatie. Dat het wat stroever gaat, heeft te maken met de droogte van je vagina. ‘Tampons werken absorberend’, legt gynaecoloog Shirin Irani uit aan Metro UK. ‘Ze bestaan uit bepaalde vezels die het absorberende effect verhogen. Komt er iets vloeibaars in de buurt van tampons, dan nemen ze dat op – wat betekent dat tampons de natuurlijke vloeistoffen uit de vagina trekken. Dit kan een droge vagina als gevolg hebben.’

Superabsorberend

Om de kans op doorlekken zo veel mogelijk te beperken, wordt de absorberende werking van tampons steeds beter. Aan het begin van je menstruatie is daar niets mis mee, maar de laatste dagen van je ongesteldheid is dit minder goed voor de conditie van je vagina. ‘Wanneer er maar weinig bloed vrijkomt en de tampon superabsorberend is, wordt al het vocht uit je vagina getrokken’, aldus Shirin. ‘Als je je tampon dan eruit haalt, kan het je huidoppervlak van binnen beschadigen. Om dit te voorkomen kun je de laatste dagen van je menstruatie beter kiezen voor maandverband of een menstruatiecup.’

Bron Metro UK | Beeld iStock