Waarom het je morgen wel lukt om met je verslaving te stoppen

Wil jij al heel lang stoppen met koffie drinken, roken, kauwgom of een andere verslaving? Begin niet vandaag, maar stel het stoppen van je verslaving uit tot morgen. Dan begint namelijk een nieuwe maan, waardoor je lichaam rustiger reageert op ontwenningsverschijnselen.

De invloed van de maan

Twijfel jij aan de invloed van de maan op ons leven? Kijk dan eens naar de invloed van de maan op het water van onze planeet: eb en vloed worden bepaald door de maan. Als je je vervolgens bedenkt dat de mens voor het overgrote deel uit water bestaat, is het niet gek dat we onbewust worden beïnvloed door de verschillende standen van de maan.

Nieuwe maancyclus

Morgen zien we de maan een aantal dagen (bijna) niet, omdat dan een nieuwe maancyclus begint. Spiritueel gezien is dit de aftrap van een nieuwe periode. Zo wordt het paringsritueel van sommige dieren bepaald door de stand van de maan en is het voor sommige zaadjes handig om geplant te worden tijdens de nieuwe maan, omdat planten dan snel nieuwe wortels ontwikkelen. Mocht je willen stoppen met een verslaving, dan is de nieuwe maancyclus een goed moment om daar mee te beginnen.

Groot ontgiftingsvermogen

De nieuwe maan zorgt ervoor dat ons lichaam zijn grootste ontgiftingsvermogen bereikt. Dat zorgt ervoor dat je lichaam minder sterk reageert op ontwenningsverschijnselen, bijvoorbeeld wanneer je minder koffie gaat drinken. Hierdoor is de start van de nieuwe maancyclus een goed moment om te stoppen met je slechte gewoonte. Doordat je lichaam rustiger reageert op het ‘afkicken’, reageert je geest als vanzelf ook rustiger. Hierdoor kunnen de vaste, nadelige denkpatronen makkelijker doorbroken worden. De nieuwe maancyclus gaat morgen van start, dus go get rid of that addiction!

Bron: Happinez, Serotia | Beeld: iStock

