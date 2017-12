Waarom snoozen een marteling voor je hersenen is

Niets is in de ochtend vervelender dan het geluid van de wekker. Hoe fijn is het daarom dat er een snoozeknop bestaat die het mogelijk maakt om nog héél even (oké, vaak iets langer dan dat) kan indommelen? Toch is snoozen minder onschuldig dan je misschien dacht. Neurowetenschapper Els van de Helm spreekt zelfs van een marteling voor de hersenen.

We onderschatten het belang van slaap, vindt Els van der Helm (33). Met de nieuwe app en digitale coach Shleep hoopt de neurowetenschapper mensen te helpen aan een betere nachtrust. Shleep bestaat uit zes modules met elk tien sessies over een bepaald slaapthema. Een daarvan is stoppen met snoozen. Maar waarom?

‘Wat snoozen zo slecht maakt, is dat het je slaap opbreekt,’ legt Els uit. ‘Je hersenen willen eigenlijk een zo geconsolideerd mogelijke slaap. Dat houdt in dat je aan één stuk door slaapt, zonder wakker te worden. Snoozen zorgt ervoor dat het laatste gedeelte van je slaap in stukjes gehakt wordt.’

Resetknop

Volgens Els kun je de processen die in je hersenen plaatsvinden tijdens je slaap, vergelijken met die van een computer. ‘Daar wil je ook niet zomaar op de resetknop drukken op het moment dat die processen aan het verwerken is, toch? Dat is eigenlijk wat een alarm ’s ochtends met je hersenen doet, en waarom snoozen zo’n slecht idee is.’

Daarnaast geef je je hersenen door te snoozen de gemixte signalen. ‘Aan de ene kant word je uit je slaap gehaald en denken je hersenen dat je wakker moet worden. Maar vervolgens draai je je om en lijkt het voor je hersenen alsof je gewoon weer verder gaat slapen. Die proberen dan weer een nieuwe slaapcyclus op te starten, niet wetende dat er over een paar minuten alweer een snooze-alarm afgaat.’

Weg met de wekker

Volgens Els is het het optimaalst om aan één stuk door te slapen tot je uit jezelf wakker wordt. ‘Een alarm an sich is eigenlijk al een teken dat je niet genoeg nachtrust krijgt. De meesten hebben er echter toch een nodig. Dat geeft al aan hoeveel mensen rondlopen met een slaaptekort.’

Dat de wekker de deur uitdoen voor veel mensen geen optie is, begrijpt Els. Maar leren stoppen met snoozen kan volgens haar wel. Daarom zit er in de app Shleep een module die het je in tien sessies leert. ‘We helpen je er geleidelijk naartoe door bijvoorbeeld eerst te zorgen dat je iets meer gaat slapen. Want als je meer slaapt, wordt stoppen met snoozen een stuk makkelijker.’

Beeld Shutterstock