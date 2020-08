Waarom sommige mensen geloven in complottheorieën

Avril Lavigne zou niet meer leven en vervangen zijn door een look-a-like. Slechts één van de vele complottheorieën die circuleert op het internet. Heerlijk om je helemaal in te verliezen, maar waarom geloven sommige mensen in deze assumpties?

Psycholoog Yara van Gendt denkt dat het alles heeft met de zoektocht naar een bepaalde veiligheid en houvast, zo verklaart ze aan LINDA. ‘Al helemaal in onzekere tijden van een pandemie. In onze natuur willen we betekenis geven aan gebeurtenissen.’

Complottheorieën

Ze vervolgt: ‘Bestaande verklaringen voor sommige gebeurtenissen geven niet genoeg zekerheid bij een groep mensen om er meteen genoegen mee te nemen. Daarom bedenken ze een andere reden hoe iets heeft kunnen gebeuren.’ Juist omdat een complottheorie dus wel gestructureerd houvast kan geven aan een gebeurtenis, klampen sommige mensen zich vast aan dit idee. ‘En daarbij, als je erg onder stress staat, wordt je besluitvorming sneller beïnvloedt.’ Heb je daar geen last van, dan zul je eerder het overzicht kunnen bewaren en ook open staan voor andere argumenten.

Eerder geloven

Wanneer je eenmaal je verliest in een dergelijke theorie, zul je ook steeds meer aanwijzingen vinden dat je daadwerkelijk gelijk hebt. ‘Maar dan ben je eigenlijk vooral selectief aan het waarnemen. Daardoor ga je nog sterker in een theorie geloven.’ Je zult dan ook sneller terecht komen op fora of andere groepen waarin mensen zitten met dezelfde gedachtegang. ‘Als mens willen we graag bij een groep horen. We praten het liefst met mensen die hetzelfde denken als wijzelf. Daarom zijn complottheorieën zo populair.’

Niet gek

Maar dat alle complotdenkers meteen gek zijn, is niks van waar volgens deze psycholoog. ‘Ieder mens heeft het recht om zijn eigen mening en gedachten te verkondigen’, legt van Gendt uit. ‘We moeten mensen in hun waarde laten en complotdenkers niet meteen als gekken bestempelen. Het geeft immers ook rust als je op jouw manier houvast krijgt op een gebeurtenis als corona.’ Maar wanneer mensen hierin doorslaan door bijvoorbeeld 5G-masten te vernielen, kan het wel gevaarlijk zijn.

Uniek

Yara sluit af: ‘Uiteindelijk heeft ieder mens de drang om uniek te zijn en ertoe te doen. We willen anders zijn dan anderen. Door in complottheorieën te geloven ben je uniek, aangezien niet iedereen hetzelfde denkt als jij. Kritisch denken is goed, maar álles dat wordt gezegd in twijfel trekken, is een ander verhaal.’

