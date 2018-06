Waarom stress ervoor zorgt dat je tien repen chocola in je mond propt

De één werkt de ene Tony Chocolonely na de andere weg in tijden van veel stress. De ander krijgt geen hap door zijn keel voor een belangrijke presentatie (en verslindt daarna alles wat los en vast zit). Hoe je lijf, en je eetgedrag dus, op stress reageert verschilt. Maar dát het zo is staat vast. En dit is waarom.

Stress is voor je lichaam een reden om in de overlevingsstand te schieten. Dat gebeurt dus ook bij gebeurtenissen die niet bedreigend zijn, maar wel spannend. Zoals een sollicitatiegesprek, of een eerste date met een ontzettend leuke vent. Doordat je lijf in de overlevingsmodus schiet, neemt het gas terug op alles wat op dat moment niet belangrijk voor je lichaam is; zoals je spijsvertering. Je kunt daardoor last krijgen van constipatie, een opgeblazen gevoel of diarree.

Stuiterbal

Dat je een onstilbare honger hebt naar suiker is ook niet zo gek. Door de spanning maak je meer adrenaline en cortisol aan. Je zult merken dat je focus daardoor beter wordt en ben je in staat direct te reageren. De twee hormonen spreken hiervoor de suikervoorraad van je lever aan, waardoor je bloedsuikerspiegel stijgt. En wat volgt er altijd na zo’n piek? Juist: een sugar rush.

Terug naar vroeger

Troost jij jezelf in drukke periodes met een goede dosis friet, chips of pizza? Dat komt doordat het eten van zout je een kick geeft, wat je wel kunt gebruiken als je gestrest bent. Daarbij troost comfort food ons ook letterlijk, omdat het doet denken aan fijne momenten uit onze kindertijd. Het probleem is alleen dat onze natuurlijke rem om teveel te eten weg is. Stress verstoort namelijk de balans tussen het hormoon dat een gevoel van verzadiging geeft en het hormoon wat zorgt voor het gevoel van honger. Gevolg: vreetbuien, soms afgewisseld met momenten waarop je al misselijk wordt bij alleen al het zien van eten.

Brandstof

Hoe je het beste voor je lichaam zorgt in een periode van stress? Hoe onnatuurlijk het misschien ook voelt, het beste is om juist als je het druk hebt, goed en gezond te eten. Zo geef je jezelf de brandstof die je lijf nodig heeft om de drukte aan te kunnen. Daarbij is een gezond lichaam minder gevoelig voor stress. Dus het is even doorzetten, maar uiteindelijk heb je er dubbel zoveel plezier van!

Bron: HLN | Beeld: iStock