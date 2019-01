Waarom je tóch wel wilt gaan beginnen met skiën

Gammele liften, gehannes met skistokken en -schoenen, steile pistes en haakse bochten. Mocht je niet zijn opgegroeid met skivakanties tijdens je jeugd- en tienerjaren, dan kan het zomaar zijn dat je nu in je twenties en thirties ervan overtuigd bent nooit één teen op de latten te zetten. There’s just too much to learn. Zonde, want skiën is echt heel leuk en bovendien op iedere leeftijd te leren. Ja, echt. VIVA’s Lise nam de proef op de som en ging de piste op.

Van café latte naar de skilatten

Soms heb je van die dingen die je hele leven op je radar komen, maar waar je gek genoeg nooit verder mee in aanraking bent geweest. Dat heb ik met skiën. Ieder jaar wanneer ik sta te hossen op carnavalsmuziek in Maastricht, vertrekt de sportievere mensch met bussen vol richting ijzige ski-oorden. Er is altijd wel een kennis die de piste boven een pilsje verkiest…

Skiën heeft me altijd leuk geleken, maar het kwam niet verder dan een dagdroom vol sneeuwvlokken. Mijn ouders zijn geen wintersporters, ikzelf geef al snel de voorkeur aan carnaval en ook voor mijn vriendinnen is de piste onbekend terrein. Betekent dat – nu ik de dertig heb aangetikt – dat het er nooit meer van gaat komen? Yikes, dat klinkt ook weer zo confronterend.

Blauwe piste, here I come

Dus nam ik de proef op de som en trok ik de stoute snowboots aan. Ik nam het vliegtuig naar München en reed vanaf daar binnen twee uur naar Ellmau. Dit dorpje – zeg maar gerust gehucht – vormt samen met de andere lokale dorpscentra Going, Scheffau en Söll het skigebied van Wilder Kaiser. Voor de leek: je kunt dus via verschillende pistes die één groot skigebied vormen van de bergtop van het ene dorpje naar de bergtop van het andere dorpje skiën.

Wilder Kaiser

Dit skigebied, Wilder Kaiser, verdient wat nadere uitleg. De pistes zijn goed voor zo’n 284 km en daarmee is Wilder Kaiser een van de grootste skigebieden van Oostenrijk. Zeg maar alle sneeuwpret die je je kunt voorstellen is hier te vinden. Van blauwe, rode en zwarte pistes en verstopte eethutten tot aan après ski en mega vette tobogganing (slee) banen, Wilder Kaiser heeft het. Had ik kaasfondue al genoemd? Er is ook kaasfondue.

Blijkt skiën toch niets voor jou, dan is er nog genoeg ander leuks te doen. Een absolute must – ik spreek inmiddels uit ervaring – is sleeën. Zelden heb ik vier kilometer met zo veel plezier afgelegd. Het sturen van de slee wilde niet echt lukken, maar da’s het leuke aan sleeën: vallen staat gelijk aan rollebollen en doet geen pijn!

Maar terug naar het skiën. Als je hetzelfde denkt als ik en bij voorbaat al vreest voor geklungel met ski’s en stokken bij de lift: tijden zijn veranderd. In Wilder Kaiser, dat wordt geëxploiteerd door Skiwelt, is alles echt bizar makkelijk gemaakt. Je skipas kun je in je binnenzak laten en wordt automatisch gescand, de poortjes gaan pas open als het veilig is en de antislip matten laten je niet verder glijden dan nodig.

Die filmpjes van waggelende stoeltjesliften op Dumpert? Da’s overdreven werk en een unicum. Zeker in dit skigebied wordt gebruik gemaakt van de meest moderne gondola’s (zoals de ervaren skiër de lift noemt) en hoef je als beginner niet bang te zijn voor valpartijen. Deze gondola’s hebben zelfs deuren die automatisch sluiten, dus wat kan er mis gaan?

Bernie, I love you

Nog een voordeel van dit gebied: er zijn heel veel blauwe pistes en aparte kinderpistes waarop je het skiën op je eigen gemak kunt leren. Je loopt – ik bedoel skiet – anderen dus niet in de weg. En er zijn heel veel leraren op de piste, te herkennen aan hun rood-witte skipakken. Hulp is dus altijd nabij en vaak is die hulp ook nog eens heel leuk (ik noem een Bernie). Daarbij, skiën is eigenlijk gewoon heel makkelijk. Of laat ik het zo zeggen: er kan niet zo veel misgaan. Als je valt, val je zacht en glij je in het ergste geval een paar meter naar beneden op je bips. Hihihi…

Sowieso hangt er op de piste een fijne sfeer. Iedereen heeft zijn hoofd uit de beeldschermen en wordt blij van het roetsjen. Zodra je valt, stopt er iemand om te vragen of het gaat. Het lijkt Lowlands wel, waarbij mensen een flesje water aanbieden zodra je niest. Die gemoedelijke sfeer komt deels ook door de plek waar je je bevindt: dit zijn kleine dorpjes met gemiddeld 2.000 inwoners. De eethutten op de bergen en apres ski-barren worden vaak door lokale families gerund.

Skiën: het retraite voor de millennial

Om dit pleidooi voor beginnen-met-skiën-op-latere-leeftijd af te (berg-)toppen: als hoogsensitieve millennial doet zo’n weekje in de besneeuwde bergen wonderen. Ja echt, je weet niet wat je meemaakt. Je hebt het te leuk om op je telefoon te kijken, aan werk te denken of je druk te maken over je hoge huur. Wanneer ben ik zo lang buiten geweest en heb ik zo veel frisse lucht ingeademd? Ik zou het me niet kunnen herinneren.

Je bent bezig met avontuur en verbetert jezelf iedere keer dat je van de piste afgaat. Dat boost je energie en zelfvertrouwen (en dat in de knisperende buitenlucht!) En besef, al die geluiden van de stad zijn er niet. Geen gestresste fietsers die rinkelen met hun bel, geen mensen die bellen in de trein, geen beats die je door de koptelefoon van je buurman hoort. Het is er zo stil, je zou er een naald – van een naaldboom natuurlijk – kunnen horen vallen. En die uitzichten! Door al die sneeuw vergeet je bijna dat global warming speelt en word je er gelijkertijd aan herinnerd hoe mooi Moeder Natuur is.

Klink ik enthousiast? Mooi, want dat ben ik ook en ik kan het echt iedereen aanraden. Skiën is misschien niet de goedkoopste vakantie – voor een zevendaagse skipas betaal je ongeveer €200,00 –, maar deze paar dagen van lol, avontuur en plezier heeft mijn energie meer geboost dan een luie strandvakantie op een Canarische eiland (again, ik spreek uit ervaring). Dat komt omdat dit avontuur buiten mijn comfort zone viel en het skiën echt heel leuk was om te leren.

Einde pleidooi.

