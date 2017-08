Waarom we meer zin in seks hebben als we een kater hebben

Je zou zeggen dat wanneer je maag nog narommelt en de wijn nog vast lijkt te zitten in je hoofd je niet direct staat te springen voor een potje seks. Toch blijkt dat net wij vrouwen altijd juist extra zin hebben wanneer we brak zijn. Waarom komt die zin in seks vandaan?

Een beslagen bril

Volgens William H. George, promovendus aan de universiteit van Washington, kijk je met een glaasje te veel op met een soort waas die alle onprettige factoren voor jou wegfiltert. Je zou dus kunnen zeggen dat hierdoor je mind wat simpeler functioneert en je extra behoefte hebt aan de positieve kant, namelijk sexy time!

Aangezien de alcohol de volgende ochtend vaak nog niet geheel uit je lijf is, kan het dus zijn dat bovengenoemde effect nog gedeeltelijk intact blijft en je dus extra zin hebt in seks.

Meer wijn, meer zelfvertrouwen

Volgens sexuoloog Yuri Ochrlrichs zorgt een drankje ervoor dat je het gevoel hebt dat je de hele wereld aankan. Daarmee neemt ook het ‘wat vindt hij of zij van mij’ gevoel behoorlijk af. Je zelfvertrouwen zal daarom stijgen en het belang van presteren neemt af, dit zorgt ervoor dat er meer ruimte is voor seksuele prikkels. Net als bij de theorie van William H. George geldt hierbij ook dat dit gevoel de volgende ochtend nog gedeeltelijk intact zal blijven.

Wijn… en seks!

Voor sommige mensen kan er een Pavlov-effect ontstaan als het gaat om drank en seks. Volgens William H. George zijn er mensen die het gevoel hebben dat ze sneller seks hebben wanneer ze hebben gedronken, hierdoor wordt drinken gekoppeld aan seks. Zo kan je dus al hitsig worden na het nuttigen van je eerste drankje.

Vrouwen en brakke seks

Relatie- en sekstherapeute D. Knowles denkt dat er een overeenkomst zit tussen het verhoogde libido van de vrouw en het verhoogde testosterongehalte door de alcohol. Een hoger testosterongehalte zorgt namelijk ook bij vrouwen voor een hoger libido. Vrouwen doen langer over het verwerken van alcohol dan mannen en zullen dus de volgende ochtend nog steeds meer testosteron in hun lijf hebben.

Liefde en brak

Daarnaast vertelt Denise Knowles dat wanneer we een kater hebben, we ons kwetsbaarder voelen en daarom ga je op zoek naar liefde en warmte. Zo kan je dus extra behoefte hebben aan knuffelen in een warm bed, en ja wat zal daar op volgen…?

