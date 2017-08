Waarom vrouwen sneller blauwe plekken krijgen dan mannen

Al enige tijd hadden we het vermoeden, maar nu wordt het door meerdere dermatologen bevestigd: vrouwen krijgen sneller blauwe plekken dan mannen. Tja, hoe kan het anders dat het kleinste stootje bij jou al resulteert in een monsterlijke plek, terwijl hij kan vallen wat hij wil zonder ook maar enige verkleuring van de huid te hebben? Dit is waardoor het komt.

Dat het per persoon verschilt hoe snel je een blauwe plek krijgt, wisten we al. Zo hangt de snelheid waarop je huid kleurt het onder meer af van de dikte van je huid, je genen en eventueel medicijngebruik. Maar blijkbaar hebben vrouwen het bruise wise sowieso minder getroffen dan mannen.

Beschadigde bloedvaten

Laten we even bij het begin beginnen: hoe kom je eigenlijk aan een blauwe plek? Er ontstaat er een wanneer een bloedvat in het onderhuidse bindweefsel (nog ónder de opperhuid en lederhuid) kneust of scheurt, waarbij er bloed in het weefsel lekt. Eigenlijk is een blauwe plek dus het gevolg van beschadigde bloedvaten. Hoe heftiger de bloeding, hoe donkerder de plek is.

Stevige huid

Maar waarom zijn vrouwen sneller de lul? Dit komt doordat wij minder collageen en meer vet in de huid hebben. Collageen vormt de basis van een stevige huid, zo vertelt dr. Joel Cohen van AboutSkin Dermatology aan VICE. Dat functioneert als een soort net van vezels dat de huid bij elkaar houdt én het beschermt de bloedvaten. Bij vet is dat niet het geval. ‘Vet vult op, maar beschermt niet. Het werkt als een soort buffer, maar drukt net zo hard op die bloedvaten.’

Oestrogeen

Wat ook meespeelt, is de aanwezigheid van oestrogeen bij vrouwen. Dat zorgt volgens dermatoloog Dawn Davis voor minder stevige bloedvaatwanden én het houdt de vaten open. Daardoor ontstaan er makkelijker blauwe plekken.

Helaas ladies, we hebben het weer niet getroffen.

Beeld Sanoma Beeldbank