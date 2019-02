Voor alle perfectionisten: goed is goed genoeg

Het lijkt wel alsof de millennials de generatie zijn van het perfectionisme. Voor ons, de millennials, is het een uitdaging om dingen te accepteren zoals ze zijn. We streven allemaal naar perfectie op het gebied van werk, familie en vrienden en gezondheid. We willen te veel dingen tegelijk en vergeten vaak aan onszelf te denken. We want it all. Is dat teveel gevraagd?

Als je een perfectionist bent, streef je er niet naar om perfect te zijn. Nee, gaat het verder dan streven. Het móét gewoon perfect zijn. Het is geen optie om niet perfect te zijn, en dus zijn perfectionisten altijd op zoek naar die perfectie. Want zonder, wat ben je dan? Het probleem is dat perfectie niet bestaat. Als je als perfectionist één doel behaalt, vind je weer een nieuw doel om na te streven. Maar hoort het er nu eenmaal bij, of vinden we alleen dat het erbij hoort, omdat we anders niet genoeg zijn?

Opgebrand

Jezelf te veel druk opleggen, harder werken dan je collega’s, geen nee kunnen zeggen omdat je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, en blijven doorgaan, ook al zegt je lichaam dat je gas moet terugnemen. Er heerst een prestatiedruk onder millennials waar je ‘u’ tegen zegt. Iedereen om ons heen lijkt al op jonge leeftijd onwijs succesvol te zijn. Tenminste, zo lijkt het op social media. De valkuil van perfectionisme leidt tot veel stress, frustratie en teleurstelling. Perfectionisme is dan ook de rode loper naar een burn-out. De cijfers liegen er niet om. Het aantal meldingen van overspannenheid en burn-out als beroepsziekte is sinds 2012 flink gestegen. In Nederland heeft 14 procent van de mensen last van burn-out krachten. En dat moet stoppen.

Goed is goed genoeg

Voor een echte perfectionist zal het niet makkelijk zijn om bij sommige taken genoegen te nemen met goed genoeg. Het is belangrijk dat je leert prioriteiten te stellen. Het zou toch vreselijk saai zijn, als alles altijd meteen goed gaat. Durf iets nieuws te proberen en te falen. Echt, het hoeft niet allemaal ‘perfect’ te zijn, want goed is goed genoeg. Count every tiny victory.

Bron: Metro | Beeld: iStock