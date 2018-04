Waarom zeg je ‘gezondheid’ als iemand niest?

Hatsjoe, hatsjoe, hatsjoe… Niezen, het lijkt in eerste instantie een simpele reflex, maar er valt veel meer over te vertellen. Weet jij bijvoorbeeld waarom je ‘gezondheid’ tegen iemand zegt wanneer diegene niest?

We houden het nog even spannend, dus voordat we die vraag beantwoorden kijken we eerst wat niezen eigenlijk is en hoe het ontstaat.

Wat gebeurt er als je niest?

Een nies ontstaat doordat het neusslijmvlies geprikkeld raakt door bijvoorbeeld prikkelende stoffen. Vervolgens wordt een signaal afgegeven aan de hersenen. Hierdoor ontstaat er een reflex waardoor je eerst veel lucht inademt. Deze lucht wordt ingesloten in de longen doordat het strottenklepje en de stembanden dichtgaan. Vervolgens worden de spieren aangespannen en gaan het klepje en de stembanden weer open. Met een nies als gevolg.

Hoe vaak niezen we?

Als je verkouden bent of allergisch bent voor bepaalde stoffen, dan nies je veel vaker. Om een nies te voorkomen, is het belangrijk om de niesopwekkende stoffen te vermijden. Vooral mensen die last hebben van hooikoorts en allergisch zijn voor stuifmeel doen hier goed aan. Eveneens zijn er producten bij de drogist en apotheek te koop die kunnen helpen tegen hooikoorts.

Zó onderdruk je een nies

Soms komt zo’n niesbui niet goed uit. Bijvoorbeeld als je achter het stuur of midden in een vergadering zit. Een trucje waarmee je een nies kunt onderdrukken, is je vinger onder de neus te leggen of door in je neus te knijpen. De prikkel om te niezen verdwijnt hierdoor. Zorg er wel voor dat je dat doet vóór de diepe ademhaling die vooraf gaat aan een nies. Anders komt die nies er alsnog.

Waarom moet je in de zon kijken om te niezen?

Zenuwen in het gezicht worden geprikkeld als je in de zon kijkt. De zenuwen van de ogen en de neus liggen dicht bij elkaar. Door in de zon te kijken, knijp je je ogen dicht en moet je niezen.

Hatsjoe, gezondheid!

Heb je je weleens afgevraagd waarom je ‘gezondheid’ zegt als iemand niest? Volgens het magazine Quest stamt die gewoonte uit de zesde eeuw na Christus toen er pest heerste. Men wist destijds niet hoe de pest werd overgedragen, met gebeden poogde men de ziekte in te dammen. Priesters liepen door de straten om psalmen te zingen en niezende mensen werden direct gezegend. Men dacht dat de ziel uit het lichaam zou ontsnappen als men nieste, waardoor de pest weer een slachtoffer zou kunnen maken. In de loop der tijd is het zegenen overgegaan in iemand gezondheid wensen. In Engeland zeggen ze overigens nog steeds ‘bless you’.

