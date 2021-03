Weer wakker met hoofdpijn? Dit kunnen de redenen zijn

Is het je eindelijk gelukt om op tijd naar bed te gaan en die gewenste acht uur slaap te pakken, is het nog niet goed. Want zodra je wakker wordt voel je het al: de man met de hamer is gezellig bij je in bed gekropen vannacht. Hoe kan het toch, dat je soms wakker wordt met hoofdpijn?

Gedeelde smart is halve smart. Je bent namelijk lang niet de enige met deze klacht: maar liefst één op de 13 mensen heeft ’s ochtends regelmatig hoofdpijn.

Ochtendhoofdpijn

Er is zelfs een naam voor. Niet erg creatief maar wel allesomvattend: ochtendhoofdpijn. Het kan aanvoelen als een knellend gevoel rond je voorhoofd (in dat geval is het waarschijnlijk spanningshoofdpijn), een intense pijn rond één oog (ook bekend als clusterhoofdpijn) of een kloppende pijn die erger is aan één kant van het hoofd (Aartsvijand, migraine). Dit kunnen de oorzaken zijn.

Te weinig slaap

Soms is een nachtje doorhalen noodzakelijk om een deadline te halen, of gewoon hard nodig om even stoom af te blazen (vroeger in de kroeg, nu met een bruisend feestje met welgeteld twee personen en een fles wijn – of twee). Maar wanneer je geregeld te kort slaapt, kan dit de boosdoener van die nare hoofdpijn zijn. Het is geen hogere wiskunde, maar probeer eerder te ontspannen in de avond. Neem een warm bad, lees een boek, drink een kop thee; haal alles uit de kast om wat sneller in slaap te vallen. Dit kan zomaar je klachten verhelpen.

Uitdroging

We weten allemaal dat het belangrijk is om zo’n acht glazen water per dag te drinken. Da’s goed voor je huid, goed voor je concentratie gedurende de dag en goed voor je algehele gezondheid. Maar dus ook goed om hoofdpijn te voorkomen! Uitdroging is een van de grootste veroorzakers van ochtendhoofdpijn, dus probeer te matigen met zout voedsel en cafeïne, en juist meer water of thee te drinken.

Tandenknarsen

Als je overdag uit stress vaak met je tanden knarst of op je wangen ‘kauwt’, is de kans groot dat je het in je slaap ook doet zonder het te beseffen. Al die kaakbewegingen kunnen kaakspanning veroorzaken die hoofdpijn wordt tegen de tijd dat je de volgende ochtend wakker wordt. Denk je dat jij dit doet? Dan is een bezoekje langs de tandarts aan te raden, gezien er speciale bitjes zijn om tandenknarsen te voorkomen.

Bron: Pure Wow | Beeld: Getty