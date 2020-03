Wakker met een wijsje: met dit op je nachtkastje ontwaak je met een goed humeur

Fris en fruitig opstaan in de morgen (zeker nu je misschien nog wat last heb van de zomertijd)? Grapje, zeker. Je kunt het beter omschrijven als kreunen, steunen, jezelf uit bed slepen en zeker nog een uur last hebben van een ochtendhumeur. Toch is er een item dat ervoor zorgt dat je wél het zonnetje in huis bent.

We hebben het over een vrolijk bosje bloemen op je nachtkastje. Eerder bleek al dat de geur van rozen ervoor zorgen dat je euh, slaapt als een roosje. Maar een boeket naast je bed doet nog veel meer goeds voor je.

Goed humeur

Onderzoek van professor Nancy Etcoff en The Society of American Florists wijst namelijk uit dat een fleurige vaas een positieve invloed heeft op je humeur. Zo heb je niet alleen meer medeleven voor anderen, maar ook nog eens minder zorgen en angst. Sterker nog, je zou je zelfs minder depressief kunnen voelen. Etcof verklaart: ‘Uit ander onderzoek is gebleken dat bloemen mensen blij maken wanneer ze ze ontvangen. Wat we niet wisten, is dat een paar dagen met bloemen thuis doorbrengen een grote verscheidenheid aan gevoelens kan beïnvloeden.’

Zeg het met bloemen

De proefpersonen hoefden daarvoor slechts minder dan een week verse snijbloemen in huis te halen. Alleen dan al kon een toename van medeleven en vriendelijkheid opgemerkt worden. Ook nam de mate van negativiteit af. Daarnaast kan – ook al kunnen we nu niet naar kantoor – een bosje zorgen voor een betere gemoedstoestand op werk. Denk aan meer enthousiasme en energie op de werkvloer én een over algemeen gelukkiger gevoel. En dat alles door een boeket in huis te halen.

Wakker met een wijsje

Hoewel je ze niet per se op je nachtkastje hoeft te plaatsen – op plekken waar je veel tijd doorbrengt, heeft ook al een positieve invloed – is naast je bed toch wel degelijk aan te raden. Want zeg nu zelf, hoeveel vrolijker ontwaak je als het eerste is wat je ziet die bos bloemen op je nachtkastje? Een instant goed humeur tot gevolg.

