Wandelen is zo ongeveer het enige uitje wat we nog kunnen doen. Of het nou gaat over daten, afspreken met een vriendin of het uitlaten van jezelf na weer een thuiswerkdag: het rondje door de buurt komt onze neus inmiddels uit. Herkenbaar? De app ‘Ommetje’ motiveert je om tóch te gaan.

De app bestaat al een poosje, maar is door de coronamaatregelen ineens onwijs populair. Ommetje is ontwikkeld door de Hersenstichting in samenwerking met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, om Nederlanders aan te sporen iedere dag een frisse neus te halen. Want da’s hartstikke gezond. Toegegeven; ook ondergetekende voelt zich écht beter na een wandeling. Zelfs als het iedere dag dezelfde, doodsaaie route is.

Excuses

Maar om de deur uit te stappen na een hele dag vanuit huis werken is en blijft een struggle. Want het is dan al meestal al hartstikke donker. En koud. En regenachtig. En winderig. En in de ochtend ben je net wakker en eerst toe aan een bakkie… Zo zijn er allerlei excuses te verzinnen om niet te gaan wandelen, en precies daarom komt de Ommetje-app goed van pas.

Elke dag wandelen

Met de app kun je namelijk jezelf en je vrienden motiveren om ondanks al die excuses en fikse tegenzin toch te gaan wandelen. Zo kun je een wandelcompetitie starten, of de uitdaging aangaan tegen de rest van Nederland. En tijdens je loopje van de dag kun je ook nog eens wat kennis opdoen, want Erik Scherder beloont je na je wandeling met een interessant hersenfeitje. Zo lukt het je wellicht tóch om dagelijks die veelbesproken tienduizend stappen te zetten.

Downloaden? De Ommetje-app is in de App Store en via Google Play te downloaden.

Bron: Hersenstichting | Beeld: Getty