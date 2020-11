Wandelen nis zowat het enige dat we op dit moment kunnen doen. En toch doen we het niet genoeg. Daarom heeft de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) de handen ineen geslagen met arbodienstverlening Zorg van de Zaak. De missie: bedrijven moeten wandelen stimuleren onder hun werknemers.

Wandelen vast onderdeel werkdag

Nog beter: wandelen zou een vast onderdeel moeten zijn van ieders werkdag. Een luchtje scheppen is belangrijk voor het voorkomen van psychische overbelasting. Want dat de sleur van het thuiswerken negatieve gevolgen heeft voor onze mentale welzijn, is inmiddels geen nieuws meer.

En wandelen heeft legio voordelen:

Het is laagdrempelig en altijd in de buurt

Je hoeft er geen nieuwe spullen voor te kopen

Je bevindt je met je hoofd in de frisse lucht én je beweegt.

Daarom verlaagt het je suikerspiegel, gaat je bloedsomloop wat vlotter en krijgt je vetverbranding een boost.

Hoe fitter de benen, hoe fitter de hersenen.

En zeker nu we niet meer naar kantoor hoeven te reizen en in een minder aantal passen bij het koffiezetapparaat staan, zitten we nóg langer op onze derrière.

Om even een zwart scenario te schetsen: langer dan drie uur gefocust aan het werk zijn zonder beweging heeft al schadelijke gevolgen voor je doorbloeding, suikerregulatie en bloedvaten. Op de lange termijn kan dit de kans op diabetes, obesitas, kanker en hartkwalen vergroten.

Een beetje kuieren door de straten kan dus veel gezondheidsklachten wegnemen. Maar daar staat tegenover dat veel werknemers zich nu nog schuldig voelen als ze tijdens werktijd een ommetje maken.

Verplicht onderdeel van de werkdag

Uit onderzoek door Markteffect onder ruim 1.100 respondenten blijkt dat 50% van de werkende Nederlanders wandelen als verplicht onderdeel wil van de werkdag. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 84% van de werkenden weleens wandelt op een werkdag. Bijna driekwart van de ondervraagden wandelt wekelijks en 25% maakt dagelijks een wandeling. 60% van de werkenden geeft aan meer te zijn gaan wandelen door de coronacrisis. Bijna alle ondervraagden zijn ervan overtuigd dat wandelen goed is voor de lichamelijke gezondheid (87%) en het geestelijk welzijn (80%). Mensen die wandelen tijdens werk genieten van de buitenlucht en natuur (54%), terwijl ze daarbij het hoofd leegmaken en ontspannen.

Schuldgevoel

Toch blijkt ook dat veel werknemers zich niet comfortabel voelen bij een wandeling tijdens werktijd. Ging je eerst met je collega’s een blokje om, nu loop je in je eentje weg van je bureau en voelt het al snel als cheaten. Met als gevolg dat relaxen tijdens het wandelen niet echt lukt en je met een opgejaagd gevoel vooruit stapt. Which is zeg maar not the point of wandelen at all.

Wat je tegen dat schuldgevoel kunt doen? Nou simpel: er is nul reden om je schuldig te voelen. Bespreek het wandelen met je leidinggevende als het je echt niet lekker zit. Stuur desnoods dit artikel door. Geef aan dat je iedere dag een ommetje wil maken en dat een frisse pauze zorgt voor meer productiviteit.

Een goede werkgever zal dit begrijpen – en eigenlijk ook moeten stimuleren nu we allemaal thuis moeten werken. Immers, weer of geen weer; het is altijd wandelweer.