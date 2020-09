De paden op, de lanen in. Het najaar staat voor de deur. Dat betekent dat de slippers en het zand plaatsmaken voor wandelschoenen en bladeren. En omdat we ook tijdens een herfstwandeling stijlvol willen door stappen, slaat het stoere Timberland nu de handen ineen met het verfijnde Jimmy Choo. Het resultaat: de Original 6-inch boot is nu verkrijgbaar met diamanten.

De Original 6-boot

De Original 6-inch boot is voor Timberland wat de rookworst is voor HEMA: een iconisch product waar het merk (deels) haar succes aan ontleent. Met de slogan ‘Geboren voor het buitenleven’ weet iedereen waar het bij dit outdoor merk om gaat: ook buiten mag je er comfortabel bij lopen. In het geval van de iconische Original-boot, die al veertig jaar in de schappen ligt, hebben we het over een waterdichte, duurzame schoen die dankzij milieuvriendelijke isolatie je voeten warm en comfortabel houdt. Te herkennen aan de net zo iconische zandkleur, de gouden vetergaten, het witte stiksel, de gerecyclede veters en natuurlijk de leren kraag. Dat maakt het niet alleen een product met een hoge functiewaarde. Ook zit de schoen lekker, is ‘ie makkelijk schoon te poetsen en is ‘ie – zeker in vergelijking met het andere aanbod van wandelschoenen – vrij modieus.

Hoe mooi afgewerkt de schoen ook is, voor echte fashionista’s blijft het een een gele, grove wandelschoen. Om deze geraffineerde, potentiële doelgroep tegemoet te komen, heeft Timberland nu iets bedacht. Het Amerikaanse merk heeft de hulp ingeroepen van de Chinees-Maleisische modeontwerper Jimmy Choo. Voilà, de Original-wandelschoenen is nu afgewerkt met glimmende steentjes en andere elegante details.

Timberland x Jimmy Choo

Volgens de ontwerpers van de twee erg verschillende modemerken schuilt de schoonheid van de samenwerking juist in de onverwachte combinatie. Stoer doch elegant. Verfijnd doch praktisch. Voor Sandra Choi, creatief directeur van Jimmy Choo, roepen de klassieke Timberlands bovendien een gevoel van nostalgie op. De originele Timberland-schoenen waren vooral populair in de jaren 90, toen ze werden gecombineerd met een baggy jeans en een croptop.

“Ik droeg Timberlands toen ik naar de universiteit ging in de nineties. We zijn altijd aangetrokken tot tijdloze items, die een gevoel van nostalgie opwekken. Voor mij is de klassieke Timberland-laars zo’n item. Ik hou ervan om mensen te verassen en dat is bij deze goed gelukt. We willen benadrukken dat alles mogelijk is. De typische outdoorstijl van Timberland gemengd met onze high-fashion aanpak zorgt voor een spannend en uniek product.”

Voor elk paar Timberland x Jimmy Choo’s dat verkocht wordt, zal Timberland een boom planten. Zo wil het bedrijf zijn belofte nakomen om voor 50 miljoen nieuwe bomen te zorgen in de komende vijf jaar. De collectie komt uit op 9 september en zal zowel online als in Jimmy Choo-winkels verkocht worden. Wat dat kost? De Original 6-inch boot kost normaal gesproken 219,95 euro. De speciale editie van Jimmy Choo kost 550 euro.

Bron: Timberland, VIVA.nl | Beeld: Timberland, Jake Oates