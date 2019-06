Wat een vrouw: Bibian Mentel kan weer fietsen

Ze lijkt onverslaanbaar. Na een operatie in maart had Bibian Mentel geen gevoel meer in haar benen, en was het niet duidelijk of dat er ooit nog zou komen. Toch gaf de snowboardster – die al tien keer is getroffen door kanker – niet op. Mét resultaat: ze kan weer fietsen.

Bibian werd in maart geopereerd aan een tumor in haar onderrug. Toen ze na de operatie wakker werd, had ze geen gevoel meer in haar benen. Ze bleek een incomplete dwarslaesie te hebben.

Er kwam een vervolgoperatie, die zorgde voor een voorzichtig herstel. Wonder boven wonder lukte het haar om weer te staan. En nu is de Paralympisch kampioen dus voor het eerst weer op de fiets gestapt.

Tranen van geluk

Haar man Edwin Spee deelt vol trots het filmpje van de fietsende Bibian op Facebook. ‘Dikke tranen van geluk als ik dit zie. Het kost nog veel moeite, maar ze fietst! Weer een stapje in een lang en zwaar proces waar hoop en wanhoop, blijdschap en verdriet soms dicht bij elkaar liggen, maar Bibian blijft knokken, lachen, doelen stellen, motiveren en hoe onmogelijk het misschien zal klinken, genieten!,’ schrijft hij.

9 keer kanker

Bibians leven wordt al jaren beheerst door kanker; ze is maar liefst tien keer door de ziekte getroffen. De eerste keer was op haar 27e, toen ze te maken kreeg met een agressieve vorm van botkanker. Ze moest haar onderbeen laten amputeren om uitzaaiingen te voorkomen.