Wat het betekent wanneer je droomt over je ex

Je hebt een fijne relatie of bent happy single, maar toch heb je regelmatig dromen over je ex. Betekent dit dat je nog gevoelens voor je vorige partner hebt en jullie relatie nieuw leven in wil blazen, of…? Dít zegt het wanneer je droomt over je ex-lover.

Uit onderzoek van Dreamscloud onder 1.127 Amerikanen blijkt dat we vaker over onze ex dromen dan over onze huidige partner. Vreemd is het dus niet, maar wat betekent het?

‘Over het algemeen is het heel normaal om seksuele gevoelens of dromen over een ander te hebben,’ zegt relatietherapeut Anne McKay tegen Women’s Health. Wanneer je dromen hebt over je ex, betekent dat heus niet meteen dat je diegene terug wil of je huidige partner wilt bedriegen. Het is een signaal dat je toch nog bepaalde gevoelens voor diegene hebt, en die kunnen negatief of positief zijn. Bedenk of je er echt klaar mee ben: wil je nog iets zeggen of heb je nog bepaalde verwachtingen? Als dat allemaal niet het geval is, is die droom ook niets om je zorgen over te maken. Lekker verder dromen dus.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Women’s Health, Dreamcloud | Beeld iStock