Wát intiem: Roxeanne Hazes deelt met bijzondere video haar verhaal over borstvoeding

‘In mijn ideale wereld gaf ik de hele dag borstvoeding. Overal, waar dan ook’, begint Roxeanne haar betoog. ‘En als zwangere vrouw, vol onwetendheid zou me dit lukken. Het zag er bij ‘anderen’ zo makkelijk uit. Ik had me inmiddels al 200x gek laten maken door de moedermaffia dat borstvoeding de beste voeding zou zijn voor je baby. Dus nadat ik beviel van Fender, wilde ik dat ze hem meteen aan mijn borst zouden leggen. Simpel, zou je denken…’

Heftige periode

Een heftige periode volgde voor Roxeanne, waarin de druk die ze voelde om te presteren ongekend was. ‘Fender wilde maar niet happen en als hij eindelijk hapte, deed het ongelofelijk veel pijn, want hoe makkelijk het er ook uit ziet, ik had na 3 dagen scheuren in mijn tepel’, vervolgt de zangeres. ‘Ondertussen huilde mijn kind van de honger, dus kochten we een kolf apparaat. Eindelijk iets dat werkte. Maar na een week werd mijn productie steeds minder. Het maakte me letterlijk geobsedeerd, want dit moest me lukken.’

Niet happy

Hazes schakelde een lactatiekundige in en kreeg medicatie om de productie op gang te houden. Hoewel dit inderdaad werkte en Fender er blij van werd, merkte Roxeanne dat ze er zich zelf allesbehalve happy door voelde. ‘Na weken op 2 uur slaap te hebben geleefd en ik erachter kwam hoe snel de tijd was gegaan, zonder dat ik er oprecht van had genoten, besloten we te stoppen met het geven van borstvoeding’, verklaart ze dan ook. Makkelijk was het niet en ze kan dan ook nog steeds jaloers worden als ze andere moeders borstvoeding ziet geven.

Tweede kindje

Mocht er ooit een tweede kindje komen, dan zou ze het ook zeker net weer zo doen als bij de komst van Fender. Toch wil ze andere moeders ook een hart onder de riem steken. ‘Ik deel dit verhaal omdat ik weet hoe zwaar het soms kan zijn om dit vol te houden. Dat alle mooie plaatjes en video’s soms een keerzijde hebben en dat je daarin echt niet de enige bent. Ik ken je druk en ik snap hoe graag je het allemaal ‘goed’ wil doen. Maar weet: Dat doe je! ❤️.’