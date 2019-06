Wat je kunt doen tegen misselijkheid na een workout

In de tijd van High Intensity Interval Training en zware bootcamp-workouts is het steeds normaler geworden om je na het sporten te voelen alsof je wilt overgeven. Als jij je ooit (of vaak) misselijk voelt na het sporten, weet dan dat je niet alleen bent. Hoewel dit misschien een kleine troost is, voelt het natuurlijk alsnog vervelend. Daarom staan hieronder een aantal tips om ervoor te zorgen dat jij je voortaan na het sporten alleen nog maar trots voelt.

Er zijn een paar redenen voor dat misselijke gevoel tegen het einde van of na een moeilijke training. Wanneer je tijdens een zware training je bloed laat pompen, krijgt je spijsverteringskanaal het nakijken. Wanneer je bloed naar je spieren gaat laat dit weinig bloed achter om te circuleren naar de maag en darmen. Als gevolg hiervan krijg je een misselijkheids- of braakreactie, vertelt Dr. Joel Seedman, specialist in atletische prestaties aan SELF Magazine.

Goed om te weten waar de misselijkheid door wordt veroorzaakt, maar wat doe je ertegen?

Kies voor het trainen van een spiergroep in plaats van een full body workout

Wanneer je minder spier belast hoef je ook je bloed minder rond te pompen. Hierdoor is er meer bloed beschikbaar voor je maag en darmen. Hierdoor blijven deze normaal functioneren, wat misselijkheid voorkomt. Bouw je training langzaam op

Het is soms superfijn om jezelf volledig uit te dagen in de sportschool, maar niet altijd slim. Wanneer je ineens veel harder gaat trainen dan je gewend bent kan dit nadelige gevolgen hebben voor je lichaam. Seedman omschrijft het als volgt: ‘Hoe harder je spieren werken, hoe meer zuurstof ze nodig hebben. Maar na een bepaald punt kan je lichaam de zuurstofbehoefte niet afstemmen op de intensiteit van de oefening, dus begin je metabole afvalstoffen in je lichaam op te bouwen, zoals waterstof ionen, koolstofdioxide en melkzuur. Dit is ook de oorzaak van dat brandende gevoel in je spieren tijdens een training. Deze opeenhoping kan ook een giftige omgeving creëren en de zuurgraad van uw lichaam verhogen, waardoor een persoon een tijdelijke toestand van misselijkheid en ziekte kan ervaren.’ Neem langere rusttijden tussen oefeningen in

Hierdoor belast je je spieren minder heftig achter elkaar, waardoor je lichaam tijd heeft om bij te komen. Plan je workout anderhalf tot drie uur na een normale maaltijd in

Probeer dan bovendien weinig vetten te eten, ook goede vetten. Vet is namelijk lastig verteerbaar, waardoor het langer in je maag blijft. Dit kan vervelend zijn tijdens het trainen. Ga in plaats hiervan liever voor proteïnerijk voedsel, of voor een maaltijd met koolhydraten. Gooi niet ineens een flesje water achterover

Het is verleidelijk tijdens het sporten om jezelf heel erg te gaan hydrateren, maar dit is niet handig. Zorg er liever voor dat je consequent een slok water neemt tussen je oefeningen.

Hopelijk heb jij dankzij deze tips in de toekomst geen misselijke sportsessies meer!

Bron: SELF | Beeld: iStock