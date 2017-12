Wat je kan eten om je slechte humeur te laten verdwijnen

Hoewel we van eten sowieso best vrolijk worden, is er een aantal etenswaren waar je humeur écht van opknapt. 5x eten waardoor je slechte humeur als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Chocola

Nee, je verbeeldt het je niet, je kunt je daadwerkelijk gelukkiger voelen na het eten van chocola. Dat komt door de anandamide die in het bruine goedje zit. Anandamide is een neurotransmitter met hetzelfde effect als THC, het werkzame bestanddeel in marihuana. Goed excuus om nog een stukje te nemen, als je ons vraagt.

Zalm

Dipje? Uit meerdere studies blijkt dat er een verband is tussen depressies en omega-3 vetzuren. Het is dus best belangrijk om er genoeg van binnen te krijgen en laat zalm nou een hele goeie bron van omega-3 zijn.

Avocado

Ook in avocado zit veel omega-3 en dus is het eten van de groene vrucht ook een manier om (weer) vrolijk te worden. Zalm en avocado is overigens ook een topcombinatie!

Chilipeper

Niet iedereen wordt blij van een hete chilipeper, maar toch zou het veel goeds doen voor je humeur. Wanneer je de stof capsaïcine – die in de peper zit – binnenkrijgt, maken onze hersenen endorfine aan om het lichaam te kalmeren. Endorfine is het stofje dat ook wordt aangemaakt tijdens een lachbui – wanneer je dus vrolijk bent. Door heel pittig te eten zou je zelfs een euforisch gevoel te kunnen krijgen.

Walnoten

Serotine wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Walnoten zitten vol met dit stofje. Knabbelen maar!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron HLN.be | Beeld Shutterstock