Als je de dertig passeert, kan een kinderwens opeens een stuk sterker worden. Maar wat als je vriend twijfelt of hij überhaupt wel kinderen wil?

Volgens Evelien de Jong is het niet vreemd dat mannen twijfelen over het krijgen van kinderen. Als kinderwenscoach voert zij gesprekken met mannen en vrouwen, om ze te begeleiden bij dit soort vraagstukken. ‘Mannen hebben veel langer de tijd om vader te worden, terwijl bij vrouwen op een gegeven moment de natuur in de nek hijgt. Ik denk dat ook vrouwen de keuze voor zich uit zouden schuiven als zij deze druk niet zouden voelen. Want het is nogal een beslissing’, vertelt ze aan VIVA.

Redenen voor twijfels

Er zijn verschillende redenen waarom mannen over kinderen kunnen twijfelen. Evelien: ‘De eerste is de relatie: zit die echt wel goed? Als je samen kinderen krijgt, ga je een levenslange verbintenis met elkaar aan. Een andere reden die mannen noemen, is de sprong in het diepe: je weet wat je nu hebt en hebt geen idee wat je te wachten staat. Maar dat je inlevert op je vrijheid, is zeker. En er is ook een categorie mannen die al kinderen heeft en het daarbij wil laten. Die eerste jaren met een kind zijn intensief, daar zien ze tegenop.’

Evelien adviseert om meerdere open gesprekken te voeren over de kinderwens: ‘Dus het moet niet in één allesbeslissend gesprek besloten worden, het is een proces. Een dialoog tussen twee mensen die elkaar liefhebben.’ De grootste valkuil hierbij is dat je je partner te veel onder druk zet. ‘Er zijn bijvoorbeeld vrouwen die roepen: ‘Ja maar, eerst zei je dat je het wél wilde!’ Of die direct een deadline gaan stellen waarop ze willen weten of de man wel of geen kinderen wil. Dat zet de ander enorm onder druk. En wie druk ervaart, zal als primaire reactie hebben om te vluchten.’

Toon begrip

Om die druk te vermijden, is het volgens de kinderwenscoach belangrijk dat je begrip toont voor elkaars situatie en niet lijnrecht tegenover elkaar staat. ‘Wees oprecht geïnteresseerd in de twijfels van je partner en erken dat het rot voor hem is. Maar wees ook open over je eigen angsten en twijfels. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik zou ontzettend graag kinderen willen en heb nu nog ongeveer 36 ovulaties, dus kansen, om zwanger te worden. Dat vind ik lastig.’’

Ze gaat verder: ‘Als je begrip voor elkaar kunt opbrengen, sta je in elk geval op één lijn en kun je vanuit daar verder. Maar waak ervoor dat jullie het op een gegeven moment alléén maar over die kinderwens hebben. Bouw ook leuke momenten met elkaar in.’