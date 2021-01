We hebben massaal meer nachtmerries dankzij corona: slaap vooral niet uit

Je bent niet de enige die sinds het coronavirus last heeft van nachtmerries. Uit onderzoek van het Lyon Neuroscience Research Centre in Frankrijk, bleek een toename van 35% onder de deelnemers in het zich herinneren van dromen. Bij 15% van de deelnemers leidde dit zelfs tot meer negatieve dromen dan normaal. Maar, hoe komt het eigenlijk dat we meer nachtmerries ervaren? En wat kun je eraan doen?

We dromen het meest in onze REM-slaap. In deze fase van je slaap, verwerken je hersenen verschillende gebeurtenissen terwijl je spieren zijn ontspannen. Naast het verwerken van gebeurtenissen, worden deze aan elkaar verbonden. Het coronavirus heeft een grote impact op je levenswijze, niet gek dus als je hier ook over droomt. Naast traumatische gebeurtenissen worden activiteiten en relaties ook verwerkt wanneer je slaapt.

Snoozen

We zeiden het net al: het coronavirus heeft ieders levensstijl wel op een bepaalde manier weten te beïnvloeden. Iedere ochtend naar het werk reizen maakt voor velen geen deel meer uit van zijn/haar dagelijkse routine. Daarom slapen en snoozen we langer, maar dromen we ook meer. Ook worden je dromen niet meer afgekapt door de harde wekker, waardoor je ze beter onthoudt. Dromen hoort bij onze nachtrust, helemaal voorkomen is dus geen optie. Maar, toch zijn er wel een aantal hulpmiddelen om de inhoud van je dromen te beïnvloeden.

Slaaphygiëne

Nu je door de tweede lockdown niet meer naar je werk kunt, is de verleiding groot om een uurtje langer in je bed te blijven luieren. Toch is het heel belangrijk om dit te voorkomen en je slaaphygiëne op orde te houden of aan te scherpen. ‘s Ochtends te lang in bed blijven liggen, zorgt voor meer doezelen en dromen. Een vast slaap- en ontwaakschema is dus de oplossing. Lukt dat niet op eigen houtje? Er bestaan veel verschillende apps die je in dit proces kunnen helpen.

Zen

Een andere veelvoorkomende oorzaak van nachtmerries is stress. Sluit je daarom een uur voordat je gaat slapen af van alle sociale media. Heel goed is het niet voor je nachtrust om je een uur voor bedtijd nog te mengen in een fikse coronadiscussie. Lees in plaats daarvan een boek, of laat je masseren door je partner zodat je ontspannen je ogen kunt sluiten. Daarnaast kan het gebruik van alcohol, nicotine en cafeïne je slaapritme ook beïnvloeden. Het slimste is dus om gewoon een glas water of thee te drinken voor bedtijd.

Praat

Heb je vannacht een nachtmerrie gehad? Praat er dan over. Zo verwerk je de gebeurtenissen en ga je weer met een gerust hart slapen, zodat je niet weer badend in het zweet wakker wordt. Heb je last van een terugkerende nachtmerrie? Probeer deze dan te herschrijven. Door de daadwerkelijke nachtmerrie te negeren en te vervangen door andere gedachten, leer je je hersenen dat het nieuwe script belangrijker is dan de enge droom.

Een voordeel van een nachtmerrie is dat deze je voorbereiden op stressvolle gebeurtenissen in het echte leven. En onthoudt: het was maar een droom.

