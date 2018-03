We hebben onze man liever zonder lichaamshaar

Steeds meer mannen hanteren geregeld een scheermes. En nee, das niet (alleen) om hun baard af te scheren. De oksels, borst, buik en down-under worden vrij gemaakt van haar. Maar dat doen ze niet zozeer voor ons. Ze vinden het hygiënisch en voelen zich er zelfverzekerder door. Zo blijkt uit onderzoek.

En wij schijnen daar best blij mee te zijn. NIVEA MEN deed onderzoek naar het scheergedrag van mannen en ze ondervroegen hiervoor ook de partners. Bijna de helft van de vrouwen geeft aan hun vent weleens te hebben gevraagd zich van zijn lichaamshaar te ontdoen.

Liever niet

Het minst aantrekkelijk vinden we rughaar, 48% van de vrouwen ziet dat liever verwijderd. Met haar onder de oksels en de schaamstreek kunnen we nog wel leven, maar een kwart vindt ook dat zeer onaantrekkelijk. Bijna 90% van de mannen tussen de 18 en 40 jaar scheert zich, en daarvan doet de helft het regelmatig. Haarloos door het leven gaan geeft ze een zelfverzekerd gevoel. Mannen van boven de 55 halen hun zelfvertrouwen blijkbaar uit andere dingen want in die groep zijn er maar weinig mannen die zich van hun beharing ontdoen.

Bron NIVEA | Beeld Shutterstock