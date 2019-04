Geniaal: deze website waarschuwt je of de hond doodgaat in de film

Raakt een mens gewond in een serie? Ach, komt wel weer goed. Maar zodra er ook maar íets met een hond gebeurt, dan zijn de zakdoeken niet aan te slepen. Mocht je nu geen zin hebben in een potje janken, dan helpt deze website je uit de brand.

Het geniale platform Does The Dog Die laat je met één simpele klik zien of het mis gaat met de hond in de film. Ook staat er meteen bij wát er dan precies zich af gaat spelen. Gaat de hond bijvoorbeeld dood – kun je meteen inplannen dat je daarna niet meer naar buiten hoeft – of heeft het beestje ‘slechts’ een kleine verwonding. Heel handig om te weten.

Zielig

Hoe werkt het? Nou neem bijvoorbeeld de film Marley & Me. Je typt deze titel in in de bovenste zoekbalk en voilà: de website laat meteen zien dat het inderdaad niet echt goed afloopt met de viervoeter. Ook kun je meteen zien of een ander dier het loodje legt. Wat wel een beetje jammer is, is dat je ook meteen ziet hóe het beestje aan zijn einde komt. Mocht je het dus niet erg vinden om alvast wat spoilers te krijgen, dan is de site echt de uitvinding van de eeuw.

Bron: Pretty52 | Beeld: iStock