Week tegen eenzaamheid: wat als je niemand hebt om iets leuks mee te doen?

Wat als je zin hebt om iets leuks te doen met anderen, maar er is niemand in de buurt die daar tijd voor heeft? Dan plaats je een oproepje op het VIVA-forum, ga je naar de bff-functie van Bumble of schrijf je je in op Go mingle.

Althans, déden we dat maar. Helaas zit er nog altijd een enorm taboe op eenzaamheid en kiezen we er in de meeste gevallen voor om dan maar thuis te blijven. Vanaf vandaag gaat de Week tegen Eenzaamheid van start, waarmee extra aandacht wordt gevraagd voor dit thema.

Ready to mingle

Neiske Ritsma had schoon genoeg van het ‘dan maar thuisblijven’. Zij richtte Go mingle op, een platform om in contact te komen met anderen. ‘Ik heb best een rijk sociaal leven,’ legt Neiske uit. ‘Maar als vrijgezel, met om me heen veel gezinnen, heb ik wel eens momenten dat ik op de bank zit en denk: “Nu zou ik wel op pad willen.” Dan is er niet altijd iemand om mee te vragen.’ Ze hoorde andere mensen hetzelfde verhaal vertellen. ‘Het is zonde om op zo’n moment dan maar niet te gaan. Als je iemand kunt vinden die met je mee wil, is dat veel leuker.’

Geen site voor eenzame mensen

Toch ziet ook Neiske dat er enorm taboe op eenzaamheid zit. ‘Ik heb het daar dan ook niet over op mijn site. Als je zegt: “Ik ben een site voor eenzame mensen”, dan wordt niemand lid. Het gaat er juist om dat je alles uit het leven wilt halen. Ik wil de site zijn die mensen verbindt, zodat ze een leuker leven hebben.’

Ze ziet Go mingle een beetje als het internetdaten van tien jaar geleden. ‘Toen was je een sukkel als je het deed, nu vindt iedereen het heel normaal.’ Dat zorgt voor de nodige aarzeling en gêne bij de deelnemers. ‘Maar als ze eenmaal over de drempel zijn, vinden ze het altijd leuk. Ze zijn vaak heel open, vertellen eerlijke verhalen. Er was bijvoorbeeld eens iemand die vertelde dat ze erg verlegen was, en vond dat ze nieuwe mensen moest leren kennen. Of een vrouw die net gescheiden was. Haar ex wilde nooit leuke dingen doen, en zij juist wel.’

De Week tegen Eenzaamheid vindt plaats t/m 8 oktober. Kijk op de website voor meer initiatieven en ontdek hoe jij kunt helpen en wat je kunt doen.

