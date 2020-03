Week zonder vlees: deze voordelen heeft stoppen met vlees voor je lichaam

Het is weer de Week zonder Vlees: een goede reden om je stukje biefstuk deze week eens een keer te laten staan, als je dat al niet deed. Er zijn namelijk een hoop voordelen voor je lichaam wanneer je besluit volledig vegetarisch te gaan eten.

Lees ook:

Door deze gezonde vleesvangers is vegetarisch eten een eitje

Misschien is dit initiatief net het zetje in de rug dat je nodig had of wilde je sowieso al wat vaker voor vleesvervangers kiezen. Hoe dan ook, ieder stapje is er een. Hoe klein ook. Mocht je in een keer stoppen met het nuttigen van vlees, dan moet je er wel rekening mee houden dat je je in het begin wat vermoeider dan normaal kunt voelen. Dit komt doordat je je goede mineralen en vitaminen nu ergens anders door zult binnen moeten krijgen. Een gebrek aan ijzer kan het gevolg zijn, dus nuttig daarom voldoende volkoren brood, donkergroene groenten zoals broccoli en spinazie en slik extra ijzertabletten.

Stoppen met vlees

Maar stoppen met vlees heeft ook positieve gevolgen voor je lichaam. Zo zul je niet alleen misschien wel wat kilo’s kwijtraken, maar je zult ook lekkerder gaan ruiken. Ja, echt. Het nuttigen van rood vlees zorgt er voor dat je zweet nogal gaat stinken. Dat blijkt ook uit onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat mannen die vegetarisch eten een aangenamere odeur hadden dan vleeseters. Daarnaast loop je minder risico op darmkanker. Ook hier is rood vlees weer de boosdoener: de Wereldgezondheidsorganisatie zette deze maaltijd op de lijst met kankerverwekkende middelen, wat later wel gerelativeerd werd.

Andere smaak

En er is nog een ander grappig gevolg van het stoppen met vlees eten. Je smaakpapillen zouden namelijk veranderen, al is dit nog niet helemaal bewezen. Hoe kan dit? Nou, in vlees zit nu eenmaal veel zink: een grote smaakmaker. Het kan daarom goed zo zijn dat je in het begin denkt dat dingen anders smaken. En hee, die vleesvervanger zijn ook hartstikke lekker.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle | Beeld: iStock