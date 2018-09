Dit weekend flink in de lampen gehangen? Hier kun je je zondes opbiechten

Niets te verbergen, zo luidt onze slogan bij VIVA. Daarom delen we regelmatig openhartige, eerlijke, bijzondere, maar ook gênante verhalen. Niet alleen van van onze lezers, maar ook van onszelf.

Binnenkort starten we op viva.nl een nieuwe rubriek waarin je al je zondes kunt opbiechten. Was jij het afgelopen weekend naar de klote en ben je op de fiets naar huis vol op je plaat gegaan? Heb je tijdens je helaas-niet-zo-succesvolle date glashard gelogen dat je ineens ontzettende migraine had (maar echt, je had heus langer willen blijven)? Of ben je per ongeluk in het verkeerde bed beland? Laat het ons weten.

Hoe je dat doet? Schrijf je biecht op, spreek ‘m in of (voor de echte bikkels) vertel je belevenis in een video. Mag uiteraard allemaal anoniem!

Je kunt je biecht op twee manieren insturen:

Mailen naar redactie@viva.nl. Een DM sturen op Instagram.

Uiteraard geldt: hoe gekker, hoe beter!