Over een paar dagen zijn we alweer over de helft van het jaar. Dat betekent dat de zomermaanden voor de deur staan, beginnende met juli 2020. Blijf jij in deze periode thuis of ga je op vakantie in eigen land? Dít kun je verwachten wat betreft het weer.

Zomervakantie in eigen land

Het is aftellen geblazen, want over een paar dagen sluiten de eerste scholen de deuren voor de zomervakantie. Hoewel we al wel weer naar veel Europese landen mogen afreizen, kiezen veel mensen voor een zogeheten staycation. En waarom ook niet? Nederland kent immers een hoop mooie plekken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een wandel- en fietsvakantie in Zuid-Limburg, langs verschillende wijngaarden?

Weer juli 2020

Als je in eigen land blijft, ben je natuurlijk benieuwd wat het weer gaat doen in Nederland. April doet dan misschien wat-ie wil, maar juli heeft er dit jaar óók een handje van. Er komen namelijk net als in juni verschillende weertypes voorbij de komende maand. Zo begint-ie volgens Weeronline wisselvallig, met een typische mix van zon en stapelwolken. En uit die wolken kan het nodige naar beneden komen vallen in juli 2020: van veel regen tot zelfs hagel. Die stevige buien zouden vooral in het binnenland plaats gaan vinden, en gaan gepaard met onweer en windstoten. Plaatselijk zou er zelfs wateroverlast kunnen ontstaan, terwijl elders droogte het probleem blijft.

Tropische temperaturen

Qua temperatuur belooft het de eerste helft van juli zo’n twintig tot 25 graden te worden, wat normale waarden voor deze periode van het jaar zijn. In het oosten van het land kan het kwik nog wat hoger oplopen. In de tweede helft van aankomende maand schieten de temperaturen omhoog en kunnen tropische waarden van 25 tot dertig graden gehaald worden. Verwacht dan droge dagen en veel ruimte voor de zon. Oók kunnen we volgens het weerbureau uitschieters verwachten met maxima ruim bóven de dertig graden, waarmee de kans op een hittegolf niet uitgesloten is.

Oók een hoop nattigheid

Toch moeten we in de tweede helft van juli ook rekening blijven houden met stevige regen- en onweersbuien. Misschien wat minder fijn als je tot in de late uurtjes buiten wil zitten, maar voor de natuur en landbouw is dat uiteraard wél goed nieuws. Helaas bestaat de kans wel dat het net als in juni trage buien (lees: stortregen) kunnen zijn, waardoor er ook weer wateroverlast kan ontstaan.

En in augustus?

Het duurt misschien nog even, maar meteorologen doen ook alvast een voorzichtige voorspelling voor de maand augustus. Naar verwachting krijgen we dan vaak te maken met een droge oostenwind, wat zomerse tot tropische dagen oplevert. Sterker nog: de maxima kunnen ruim boven de dertig graden uitkomen. Het kan dan met temperaturen rond de 35 tot veertig graden extreem heet worden. De kans op een of zelfs meerdere hittegolven blijft dan ook bestaan in augustus. Belangrijk om te doen, dus: blíjven insmeren en genoeg water drinken. Én genieten natuurlijk.

