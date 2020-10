Weet je niet wat je écht wil in het leven? Deze tips helpen je verder

Je wilt het liefst het roer volledig omgooien. Alleen doordat je niet weet wat je nu écht wilt in het leven, blijf je een beetje hangen in de dagelijkse sleur. Deze tips kunnen je helpen om uit te zoeken wat je wel gelukkig maakt.

En dat is dan ook meteen de eerste tip: wat brengt bij jou een glimlach op je gezicht? Wie weet is het juist werken met je handen, terwijl je nu 40 uur in de week naar een computerscherm zit te staren. Kijk dan toch eens of daar niet iets in mogelijk is.

Roer omgooien

Nu is het natuurlijk hartstikke fijn om te doen wat je leuk vindt, maar misschien is dat op dit moment gewoon even niet mogelijk. Wie weet wil je een huis kopen en zit je vast aan dat contract of zijn er andere redenen waarom je niet van baan kunt switchen. Bedenk dan ook goed wat je op dit moment nodig hebt en hoe je hierin die balans in kunt vinden. Dit kan gaan van meer vrije tijd tot juist meer uitdaging. Vind jij elke maand een vet salaris het belangrijkste of gaat het jou meer om de doorgroeimogelijkheden? Allerlei aspecten om rekening mee te houden.

Omring je met de juiste mensen

Merk je dat je collega’s je niet helpen om te groeien, maar je juist naar beneden proberen te krijgen? Dat is natuurlijk geen fijne werksfeer én het wordt zo een stuk lastiger om je doelen te behalen. Omring je daarom (zover dat kan) met de juiste mensen of spreek iemand erop aan. Blijf daarnaast bezig: wanneer een kennis ongeveer doet wat jij ook wel zou willen, benader deze persoon dan. Door uit te spreken waar je naar op zoek bent, openen misschien wel nét de juiste deuren.

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash