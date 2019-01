Weg met de burn-out: 10 tips om in 2019 stressvrij door het leven te gaan

De feestdagen zijn voorbij, de vakanties nog ver weg en veel goede voornemens nu al mislukt. Tel daar het koude weer en de losgebarsten drukte op het werk bij op, en voilà: daar is je stressrecept. Niet gek dat veel Nederlanders de komende periode vatbaarder zijn voor een burn-out.

Hoe zorg je ervoor dat jij de stress te boven blijft? Mascha Mooy, Nederlandse burn-outexpert en oprichtster van Bye Bye Burnout, heeft tien tips samengesteld om 2019 stressvrij te beginnen én te blijven.

1. Regelmaat is key

Mensen zijn van nature echte gewoontedieren. Ze houden van duidelijkheid en het lichaam houdt van een bepaalde structuur. Multitasking is ineffectief en creëert stress. Met regelmaat schep je juist rust en balans. Je lichaam en geest raken gewend hieraan en zullen dan optimaler functioneren. Neem daarom ook genoeg pauzes tijdens je werk.

2. Stel doelen

Beslis wat je uit het leven wilt halen en stel daar realistische en haalbare doelen voor op. ‘Ik zou zelf graag het figuur van Doutzen Kroes willen hebben, maar met mijn 1.71m en 81 kilo ben ik in ieder geval al te kort dus is dat onbegonnen werk. Wat ik wel kan hebben als doel is om een gezond gewicht te hebben en dat is waarom ik nu 10 kilo aan het afvallen ben. Een realistisch doel en ook haalbaar.’

3. Be a woman with a plan

Maak een lijst met taken die je zullen helpen bij het behalen van je doelen.

4. It’s all about priorities

Bepaal wat belangrijk is voor jou en stop daar je tijd en energie in. Daarnaast kun je onnodige afleiding makkelijk voorkomen door bijvoorbeeld social media niet te openen tijdens je werkdag. En wil je toch nog even werken in de avond, spreek dan met jezelf af dat je hier maximaal een uur tijd voor maakt. Door privétijd af te bakenen, haal je veel meer uit je dag.

5. Uit met dat ding

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: je hoeft niet altijd online te zijn. Geniet van een weekend met je gezin of je vrienden en wees gewoon eens lekker offline.

6. Me-time

Tijd voor jezelf maken is misschien ontzettend moeilijk voor je, maar het is wel cruciaal als je stress buiten de deur wil houden. Ga eens wat creatiefs doen want dit vergroot je geluksniveau.

7. Piekerkwartier

Piekeren vreet iemand leeg en uiteindelijk komt er vaak geen oplossing. Als je hier veel last van hebt, probeer dan ’s avonds een ‘piekerkwartier’ in te lassen waarbij je negatieve gedachtes gaat vangen. Zo ben je hier tijdens je werk niet mee bezig en hoef je daar geen extra energie in te stoppen.

8. Leef gezond

Het klinkt logisch, maar dat is het voor veel mensen niet: ga op tijd naar bed, eet gezond en beweeg iedere dag minstens een half uur.

9. Vermijd negativiteit

Negatieve mensen en situaties zijn echte energievreters. Vermijd deze zoveel mogelijk en doe iedere dag iets waar je blij van wordt of een goed gevoel van krijgt.

10. Stel grenzen

Sta stil bij waar je jouw grenzen wil leggen en leer die aan te geven. Moet je op je werk te veel tegelijk doen? Of dingen die niet bij jouw verantwoordelijkheid horen? Maak dit kenbaar om minder taken te hoeven doen buiten werktijden. Ditzelfde geld ook voor de momenten die je vrij hebt. Wil je op vrije dagen of na 20.30 uur niet meer gebeld worden aangaande werk? Geef dit aan! Duidelijkheid geeft rust.

Een extra tip hierbij: hou werk- en privémail(boxen) gescheiden. Zet meldingen van werk gerelateerde e-mails uit om niet gestoord te worden in je vrije tijd.

