Weg met rolbevestigend speelgoed: minister van Emancipatie spreekt fabrikanten aan

Brandweerauto’s voor jongens en barbiepoppen voor meisjes. Sinds jaar en dag wordt ervan uitgegaan dat jongens houden van cool en stoer speelgoed, terwijl meisjes meer geven om schattige en verzorgende dingen. Minister van Engelshoven (Emancipatie) wil een einde maken aan deze stereotypering.

We zouden kinderen niet in een hoek moeten duwen, vindt Ingrid van Engelshoven. Daarom vraagt ze speelgoedfabrikanten om rolbevestigend speelgoed in hun collectie ‘onder de loep te nemen’. Daarnaast voert de minister van Emancipatie een discussie over stereotypering met de uitgevers van schoolboeken.

Frans voorbeeld

Haar oproep is een reactie op het nieuws dat speelgoedwinkels Frankrijk voortaan stoppen met de indeling ‘jongens’ en ‘meisjes’. In folders zal niet meer per sekse worden geadverteerd, en winkelpersoneel mag ouders niet meer vragen of iets ‘voor een jongen of een meisje is’.

Genderneutrale poppen

Dat genderneutraal speelgoed op dit moment hot topic is, blijkt wel uit het nieuwe product waarmee Mattel gisteren op de proppen kwam. De speelgoedfabrikant lanceerde Creatable World: een genderneutrale pop die gepersonaliseerd wordt door de kinderen die ermee spelen. Zij kunnen zelf kiezen wat voor uiterlijk ze de geslachtloze pop geven.

Bron: AD