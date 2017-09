Weg met wiebelbenen: ‘Door de band word ik rustig op een manier die ik nog nooit eerder gevoeld had’

Een tijdje geleden schreven we over wiebelbenen, ook bekend als het Restless Legs Syndroom. We noemden een aantal maatregelen die mensen met RLS zouden kunnen helpen, maar er blijkt ook een ander hulpmiddel te zijn om de wiebelbenen te onderdrukken: de Release417.

De Release417 is een band die je om je been draagt. Daardoor zou je de rusteloosheid die restless legs met zich meebrengen, kunnen verminderen. Wij spraken met Shauni Drummen, die een stuk minder last heeft van haar wiebelbenen sinds ze de band gebruikt.

Wat houdt RLS precies in?

Shauni: ‘Dat betekent dat mijn voeten en benen niet kunnen stoppen met bewegen. Dit valt vooral op als ik niks doe, zoals bijvoorbeeld liggen en zitten. Op die momenten blijven mijn voeten over elkaar wrijven. Als ik er bewust op let kan ik ze redelijk goed stil houden, maar zodra ik er niet meer op let beginnen ze weer te bewegen. Mijn voeten en benen krijgen dus letterlijk geen rust. Een onrust die ik niet goed kan omschrijven maar die zich naarmate het verergert door mijn hele lichaam ontwikkelt. Hierdoor kan ik vaak niet slapen en niet genoeg uitrusten. Na een tijdje val ik dan toch in slaap. Als ik wakker word zijn mijn voeten meestal nog steeds onrustig. Ik merk dit de dag erna goed wanneer ik bijvoorbeeld een trap op moet lopen; mijn benen zijn dan erg snel verzuurd. Bij andere mensen uiten restless legs zich misschien anders. Het kan zowel in benen en voeten voorkomen, maar ook in armen. Er zijn veel mensen die de prikkel van binnenin voelen, alsof er mieren in je benen of armen lopen. Zelf voel ik dat niet op die manier.’

Hoe vaak heb je er last van?

‘Ik heb elke dag wel last, de mate waarin verschilt per dag. Vaak valt het op dat wanneer ik overdag veel heb gelopen, ik er meer last van heb. Het komt bij mij vooral naar boven in de avond, als ik ga slapen. Overdag heb ik er vooral last van dat ik dan niet goed ben uitgeslapen. Het brengt dus niet alleen de rusteloze benen met zich mee, maar ook de slapeloosheid en het energiegebrek.’

In hoeverre belemmert RLS jouw leven?

‘Ik heb ook fibromyalgie (reuma in de weke delen, red.). Hierdoor heb ik over het algemeen veel last van mijn spieren. Mijn dokter gaf aan dat de snelle verzuring en vermoeidheid ook door de reuma kwamen, echter blijken die nu vooral te komen door de rusteloosheid in mijn benen. ‘

Er blijkt dus een hulpmiddel te zijn voor jouw restless legs. Hoe kwam je daarachter en wat is het precies?

‘De partner van de uitvinder van de Release417 is mijn collega. Ze heeft me tijdens de proefperiode getipt en ik heb hieraan deelgenomen. De Release417 is een band die je om je been doet wanneer je last krijgt van rusteloosheid. Ik doe het vooral om wanneer ik in bed last heb. Als ik de band omdoe voel ik meteen een soort rust door mijn been. Ik merk ook dat mijn hele lichaam hier rustiger van wordt. Vaak kan ik na vijf tot tien minuten het bandje afdoen en dan kan ik rustig slapen. De eerste keer dat ik het bandje omdeed ben ik meteen in slaap gevallen. Ik wist niet wat me overkwam. De band is zo gemaakt dat het ook niet verveelt als je ‘m een hele nacht om hebt; hij zweet niet en je kunt ‘m goed reinigen. Hoe de band precies werkt is niet duidelijk, net als dat nog niet duidelijk is waar het Restless Leggs Syndroom vandaan komt. Ik hoop dat er in de toekomst een onderzoek komt naar de Release417 en waarom het zoveel mensen helpt.’

Hoe is je leven hierdoor veranderd?

‘Ik merk dat wanneer ik de Release417 gedragen heb, ik de dag erna meer energie in mijn benen heb. Ik kan weer trappen lopen zonder meteen verzuurde en vermoeide benen te hebben. Doordat nu de rusteloze benen al een stuk minder zijn kan ik de reuma ook beter aan en kan ik weer sporten. Over het algemeen ben ik ook energieker; omdat ik in de avond meer mijn rust krijg kan ik overdag fysiek meer aan. Ik wist ook niet hoeveel onrust ik eigenlijk in mijn lichaam had totdat ik voelde wat de Release417 met mijn hele lichaam deed. Ik werd rustig op een manier die ik nog nooit eerder gevoeld had.’

Voor wie is de band geschikt?

‘Het werkt niet bij alle mensen met RLS, maar wel bij een heel groot aantal. Het heeft mij al heel goed geholpen, laat staan bij alle mensen die nog meer last hebben dan ik. Veel van die mensen gebruiken ook medicijnen tegen hun restless legs. Er zijn patiënten die dankzij deze band kunnen minderen of zelfs stoppen met hun medicijngebruik. Het is hoe dan ook een verbetering van de kwaliteit van leven.’

