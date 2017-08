Welk deel van je mond je vaak vergeet bij het tandenpoetsen

We doen het elke dag, maar toch is er nog van alles wat we verkeerd doen tijdens het tandenpoetsen. Hard, zacht, lange halen, korte halen: hoe moet het nou echt?

Tijdens het tandenpoetsen komen we vaak niet op alle plekken die we zouden moeten schoonmaken. Vooral de binnenkant van de tanden wordt vaak vergeten. ‘Het gedeelte dat gericht is naar de tong en het gehemelte zien we niet in de spiegel, maar ook daar kunnen etensresten en tandplak zich ophopen. Daarom is het minstens even belangrijk om ook die delen goed te poetsen,’ vertelt Jessica Hilburg van de New York University College of Dentistry aan Huffington Post.

Ook de tweeminutenregel – we kennen ‘m allemaal – is voor veel mensen een valkuil. Tja, zeg eens eerlijk: hoe vaak hou je het poetsen zelf 120 seconden vol? Toch is dit volgens Jessica écht nodig. ‘Twee minuten en dat twee keer per dag, is het absolute minimum.’

Wat we ook vaak fout doen: te hard drukken. Daardoor kan het tandvlees beschadigd raken. Uit veiligheid heel zachtjes drukken is echter ook niet verstandig. ‘Dat is minder efficiënt en zal etensresten minder goed verwijderen.’ Ja eh, hoe dan wel? Jessica: ‘De juiste hoeveelheid druk voelt comfortabel aan, en duwt de haartjes van je tandenborstel niet plat. En uiteraard moeten je tanden achteraf schoon aanvoelen.’ Haar laatste tip: gebruik korte bewegingen in plaats van lange. Dat zorgt ervoor dat je de spleetjes tussen je tanden beter bereikt.

Bron Huffington Post, HLN | Beeld iStock