Welk hoogsensitief type ben jij?

Prikkels komen hard binnen, ervaringen zijn heftig en emoties van anderen kunnen je als een bloedzuiger leeg slurpen. Dit ervaart een hoogsensitief persoon (HSP). Dat klinkt allemaal negatief, máár hoogsensitief zijn kan ook voordelen hebben. Mits je weet welk type je bent. Wist je dat er vier verschillende hoogsensitieve types bestaan?

Het is altijd fijn als je bepaalde eigenschappen van jezelf kunt verklaren en deze zo makkelijker kunt accepteren. Misschien ben je er al achter dat jij een hoogsensitief persoon (ofwel HSP) bent.

HSP in een notendop: je bent empathisch, zelfbewust en gevoelig. In deze soms ‘harde’ wereld kan dat wel eens voor een uitdaging zorgen. Zo heb je veel rust nodig omdat je je snel overweldigd voelt, kun je niet zo goed tegen kritiek of harde geluiden en raak je snel afgeleid. Maar het heeft ook zeker zijn voordelen. Je hebt oog voor detail, je bent een fantastische luisteraar, je voelt iemands energie feilloos aan en kunt je goed inleven in een ander.

Vier verschillende HSP-types

Wellicht herken je je wel in bovenstaande, maar twijfel je toch of jij wel HSP bent. Bijvoorbeeld omdat je ook erg van feestjes of nieuwe uitdagingen kunt genieten. Of omdat je soms een echte spraakwaterval bent in plaats van (alleen) een luisterend oor. Het één hoeft het ander echter niet uit te sluiten. Er bestaan namelijk vier verschillende HSP-types: de introverte rustzoeker, de extraverte rustzoeker, de introverte belevingszoeker en de extraverte belevingszoeker. Hieronder lees je wat elk type uniek maakt.

De introverte rustzoeker

Als introverte rustzoeker ben jij (de naam zegt het al) introvert. Je vermijdt feesten en hebt een hekel aan menigtes. Een festival? Een boek op de bank klinkt veel aantrekkelijker! Anderen zouden jou omschrijven als een verlegen, terughoudend persoon. Niemand kijkt er raar van op dat jij hooggevoelig bent. Je bent graag alleen en kunt jezelf heerlijk verliezen in jouw innerlijke wereld. Tot slot zijn jouw routines heilig; die geven houvast en rust.

De extraverte rustzoeker

Als extraverte rustzoeker is jouw hoogsensitiviteit niet altijd zichtbaar. Je hebt wel behoefte aan rust en routines, maar jouw karakter is erg contrastrijk. Je begeeft je, als sociaal en spontaan type, namelijk ook graag onder de mensen. Voel jij je op je gemak, dan praat je iemands oren van het hoofd. Het werkt voor jou het beste om gezelligheid voldoende af te wisselen met tijd voor jezelf. Zo kun je tijdig opladen voor het volgende feestje.

De introverte belevingszoeker

Als introverte belevingszoeker ben je nieuwsgierig van aard. Je bent erg gevoelig en beleeft dingen op diep emotioneel niveau. Dit houdt jou echter niet tegen om nieuwe paden te verkennen. Je houdt van een uitdaging en leert en creëert graag nieuwe dingen. Kun je ergens jouw creativiteit in kwijt, dan ben je op je best. Feestjes heb jij niet nodig; jij weet je op jezelf prima te vermaken en verder te ontwikkelen!

De extraverte belevingszoeker

Als extraverte belevingszoeker ben jij een bezig bijtje. Ondanks jouw hoogsensitiviteit zoek je sociale activiteiten graag op en vind je eigenlijk alles leuk. Je bent vrijwel altijd ‘aan’ en gaat actief en enthousiast op zoek naar nieuwe uitdagingen. Je hebt veel energie, maar je bent en blijft een HSP. Dit maakt dat je af en toe de ruimte nodig hebt om stoom af te blazen. Heb je dat gedaan, dan heb je weer innerlijke ruimte voor al het leuks dat er op jou pad komt.

En? Is het je duidelijk geworden welk type jij bent? Reden voor een feestje! Of natuurlijk gewoon een theetje op de bank ;). Want daar gaat het om: als je beter weet hoe je in elkaar zit, kun je bewuster jouw energie verdelen en als HSP’er alles uit het leven halen.

Tekst: Marjolein Berendsen

