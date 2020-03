Welterusten: een middagdutje doen is heel gezond

Nu je thuis aan het werk bent, je nog wat vermoeid bent door het overgaan op de zomertijd, begint de bank te lonken. Een middagdutje klinkt dan ook steeds aantrekkelijker. Wij zeggen: gewoon doen. Het is namelijk heel gezond om even te gaan tukken.

Even je ogen sluiten in de middag kan namelijk de kans op hart-en vaatziekten verkleinen, zo wijst een onderzoek van het Zwitserse wetenschappelijke tijdschrift Heart uit. Op zich geen nieuw verschijnsel, maar het is niet zo dat je maar onbeperkt een middagdutje in kan lassen omdat het gezond zou zijn.

Middagdutje gezond

Voor de studie werden namelijk acht jaar lang wel 3.500 Zwitserse volwassenen tussen de 35 en 75 bestudeerd. Waar de ene groep slechts sporadisch een dutje deed, deed een andere groep dit dagelijks. Maar het beste was toch wel het deel dat zo’n twee keer per week even ging liggen. Dit gezelschap had na acht jaar de minste hart- en vaatziekten.

Slaap lekker

Twee keer per week dus even ’s middags onder de dekens, klinkt goed. Hoewel er niks is gezegd is over de duur van deze hazenslaapjes, is wel eerder gebleken dat een powernap de beste keuze. Zet de wekker op zo’n 10 à 15 minuten: zo kun je wel wegdommelen, maar kom je niet in een diepe slaap. Ook kun je het beste voor drie uur ’s middags je middagdutje inplannen. Op deze manier kun je namelijk compenseren voor slaap van de vorige nacht, terwijl als je later op de bank kruipt, je juist die avond schaapjes kan gaan tellen.

Bron: Libelle, Volkskrant | Beeld: Unsplash